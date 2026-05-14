佛誕好去處2026｜香港3大心靈綠洲 維園嘉年華/紅館浴佛/大埔慈山寺靜心指南

5月24日佛誕，翌日是公眾假期。在喧囂都市中，市民可趁短假尋求一個讓心靈沉澱的空間。今年全港多處於佛誕期間，舉行大型慶祝與體驗活動，包括適合一家老少參加的鬧市嘉年華，亦可到紅館體驗萬人一起頌經，或到幽靜寺院禪修，多元化的佛誕假期好去處，讓市民親身領略佛教文化。

2026 維園佛誕喜年華︱鬧市中的體驗蔬食與文化 國際佛光會香港協會於5月24日在維多利亞公園4至6號足球場舉辦《2026維園佛誕嘉年華》。活動當天上午9時至下午5時半免費開放。現場設置過百個精彩攤位，市民可近距離觀賞「釋迦族巡遊」，或在「雲水書車」旁靜心閱讀。最受市民歡迎莫過於公眾浴佛區與素食文化體驗。走進煎炸飄香的素食攤位，品嘗精緻素食，讓心靈回歸平靜。集滿蓋印的市民，還可當場換領精美紀念品。 《 2026 維園佛誕喜年華》詳情：

紅館吉祥大會︱萬人祈福莊嚴震撼 香港佛教聯合會則於5月23至25日一連三天，假紅磡體育館舉行《佛誕節吉祥大會》，介時紅館內將傳遍木魚聲與梵音繞樑。活動包括浴佛大典、萬人皈依大典、佛學講座、念佛祈福法會、懺摩法會，以及《九色鹿》童真匯演等7場大型法會，場外另設有公眾浴佛區以導引人心，讓市民從參與活動中啟發思維，從聽取訊息時起心動念，開始追尋生命真理。活動免費，市民需提前透過香港佛教聯合會官方網站預留門票。

大埔慈山寺︱山林間的素齋與觀音巡禮 渴望遠離塵囂，大埔慈山寺於5月23及24日舉辦《佛誕開放日》。在76米高的青銅白衣觀音聖像下，寺方每日舉辦三場「佛誕浴佛法會」，提供簡約「供齋」體驗。參加者可在翠綠山巒間，一邊端著素齋，一邊感受微風與禪意。有意前往的市民，必須提早於慈山寺網站預約系統登記。開放日期間，慈山寺將每日啟建三場「佛誕浴佛法會」，以及設齋供養三寶。敬邀市民攜與親友眷屬，預約前來參學，遙祝佛誕。 《佛誕浴佛法會》詳情：