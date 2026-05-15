周末追劇攻略︱Netflix《超能路人甲》車銀優超帥回歸/Disney+楊洋古裝新劇強勢霸榜/Marvel最暴力英雄回歸

勞碌一周，周末應該躺在沙發，徹底開啟追劇模式。本周末各大串流平台Netflix與Disney+誠意爆棚，繹出多部話題大作。從男神女神加持的超能力韓劇、還是古裝權謀武俠劇，到集結5位影帝的超hardcore犯罪電影、Marvel暴力美學的回歸，影視迷不管想看高顏值談戀愛，還是熱血沸騰格鬥場面，本周上架的影視作品，絕對能填滿假期。

Netflix 《超能路人甲》車銀優挑戰喜劇節奏 周末需要欣賞高顏值來洗滌心靈，這部由「臉蛋天才」車銀優與實力派女星朴恩斌攜手主演的韓劇《超能路人甲》(The Ordinary Heroes)，絕對是第一選擇。劇情講述一群隱藏在都市角落、看似平凡如「路人甲」的普通人，其實各自擁有奇特卻有點雞肋的超能力。 車銀優在劇中打破過往高冷形象，展現令人捧腹的喜劇細胞。當他與飾演調查員的朴恩斌相遇，兩人從互相嫌棄到並肩作戰，火花四濺。精緻的視覺特效加上快節奏笑料，每集都有讓影視迷意想不到的笑點，是周末最完美的爆谷神劇。

上架日期：今日 主演陣容：車銀優、朴恩斌 適合觀眾：超能力題材迷、顏值控、輕鬆喜劇愛好者

Disney+ 獨家古裝巨作國內《雨霖鈴》

由金牌製作團隊「正午陽光」，傾力打造的年度武俠史詩《雨霖鈴》，本周開始在Disney+獨家首播。國內男星楊洋化身傳奇大俠——南俠展昭，一襲藍衣官服戲服，加上俐落拔劍動作，帥度直衝天際。 《雨霖鈴》不只有高顏值，武打場面更採用極致東方美學，刀光劍影間充滿力量感與流暢度，絕非機械式慢動作特效。故事圍繞著北宋動盪的朝堂與江湖權謀，展昭在各方勢力夾擊下，一邊偵破奇案，一邊與章若楠飾演的角色，譜寫出一段生死相隨的俠義之戀。周末晚不妨倒上一杯熱茶，享受浩瀚江湖世界內，精彩武打畫面與權謀故事。

上架日期：已經上架 主演陣容：楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦 適合觀眾：古裝權謀迷、精緻武打美學愛好者

Disney+ 港片迷必看《內幕》 喜歡傳統港片裡那種密不透風懸疑感的戲迷，必須把電影《內幕》選入周末片單。這部電影作品，集結了郭富城、任達華、吳鎮宇等多位金像獎影帝級人馬，陣容超級豪華。 故事由一宗離奇的律師命案引發，層層剝開慈善基金背後洗黑錢的驚天陰謀。郭富城飾演的正義律師馬迎風，與吳鎮宇飾演的鐵面警探柯定邦，在戲中針鋒相對，台詞你來我往、火藥味十足。片中經典的香港街頭追逐、槍戰與心理博弈高潮迭起，幾位老戲骨一個眼神、一個微表情都是戲，完美重現港產警匪犯罪電影的獨特質感。

上架日期：5月22日 主演陣容：郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、姜大衛 適合觀眾：港產犯罪片死忠fans、愛看演技派飆戲的影迷

Marvel 美劇鐵血回歸《制裁者：最後一擊》 想在周末好好宣洩，Marvel「最暴力反英雄」強勢登陸Disney+的《制裁者：最後一擊》(The Punisher: The Final Blow)絕對能燃炸觀眾的神經。這部最終章影集，延續該系列一貫的拳拳到肉、絕不留情的硬核風格。 由Jon Bernthal飾演的法蘭克卡索(Frank Castle)，在歷經無數次背叛與復仇後，這次將面臨最具毀滅性的終極對決。劇中動作戲編排極具張力，從近身格鬥的骨裂聲，到震撼的槍戰場面，無一不讓觀眾腎上腺素狂飆。但在血腥背後，影集更深入探討主角在無盡復仇後的孤獨與救贖，是一部既能愈看愈爽，又能引發深思的頂級動作美劇。

上架日期：已經上架 主演陣容：Jon Bernthal、Deborah Ann Woll、Jason R. Moore 適合觀眾：硬核動作片迷、暗黑英雄題材愛好者