柏斯音樂紅磡開倉 $7900起搶KAWAI鋼琴/Roland電鼓55折/Gibson結他配件低至1折

各位音樂愛好者與家長們注意，初夏最強樂器掃貨良機來了！柏斯音樂宣布，由今天(5月14日)起至5月17日，一連4天於紅磡選琴中心舉辦限時開倉大激減，全場樂器及配件低至震撼價1折起！

現場集結全球一線頂尖樂器品牌，包括日本殿堂級鋼琴品牌KAWAI、數碼電子樂器巨頭Roland與Casio，以及搖滾樂迷必備的傳奇結他品牌Gibson與 Epiphone等，均以開倉優惠價發售。不論想為子女挑選第一部鋼琴、升級專業電鼓，還是單純想添置配件，現場海量陳列品及易手產品，均以破低價發售，讓樂迷們空手而來、滿載而歸。