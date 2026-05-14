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出版：2026-May-14 13:00
更新：2026-May-14 13:00

柏斯音樂紅磡開倉 $7900起搶KAWAI鋼琴/Roland電鼓55折/Gibson結他配件低至1折

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柏斯音樂紅磡開倉 $7900起搶KAWAI鋼琴/Roland電鼓55折/Gibson結他配件低至1折

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各位音樂愛好者與家長們注意，初夏最強樂器掃貨良機來了！柏斯音樂宣布，由今天(514)起至517日，一連4天於紅磡選琴中心舉辦限時開倉大激減，全場樂器及配件低至震撼價1折起！

現場集結全球一線頂尖樂器品牌，包括日本殿堂級鋼琴品牌KAWAI、數碼電子樂器巨頭RolandCasio，以及搖滾樂迷必備的傳奇結他品牌Gibson Epiphone等，均以開倉優惠價發售。不論想為子女挑選第一部鋼琴、升級專業電鼓，還是單純想添置配件，現場海量陳列品及易手產品，均以破低價發售，讓樂迷們空手而來、滿載而歸。

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6大精選樂器折扣焦點

原價動輒數萬元的優質鋼琴，現以$7,900起就能選購傳統立式鋼琴；鋼琴家夢寐以求的極致三角鋼琴音色，則以$49,999起發售；RolandCasio的數碼鋼琴低至$2,400起，非常適合香港寸金尺土的居住環境；Roland電鼓低至55折發售；全線管弦樂器亦低至5折；以及結他、音箱、樂譜書籍，全部以1折起發售。

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親臨現場即送精美流行樂譜

除了樂器折扣，柏斯還特設四大現場限定福利。親臨現場即可免費獲贈流行樂譜1份；現場購買鋼琴可享單次鋼琴調音服務85折優惠(折後僅 $610)；入手新鋼琴的買家，更可享「第二年續保9折」保障。由於部分貨品為陳列品或易手產品，每款型號數量有限，不設預留，採取先購先得、售完即止的原則。

柏斯音樂紅磡開倉詳情：

活動日期：51417(星期四至星期日)

營業時間：上午11時，至晚上8

地點：九龍紅磡民樂街23號駿昇中心11(港鐵黃埔站A出口，步行約 810 分鐘即可到達)

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查詢熱線：3519 2322 WhatsApp諮詢：5480 4824

官方網站詳情：Parsons Music官網

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