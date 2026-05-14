網上熱話｜港男形容「受過情傷嘅女仔」好難搞 拍拖數周已想斬纜 網民睇法兩極

愛情可以令戀愛中的人變好，可是一旦受傷害的話，影響可以很大而深遠。早前，一位港男發文指自己與「受過情傷嘅女仔」拍拖，惟對方正因曾受傷而在關係中比較敏感，令他覺得「好難搞」，亦崩潰表示自己「就嚟癡線啦」，引來一眾網民兩極留言。

港男形容「受過情傷嘅女仔」好難搞 所謂傷筋傷骨一百日，如果受傷的是一顆心，因為遭受情傷而造成的傷口，要多久才會復原呢？早前，一位港男在討論區上發文，劈頭直接明言「同一啲受過情傷嘅女仔拍拖真係好難搞」，雖然僅與現任女友「拍咗幾個星期咋」，但已經「少少想斬纜」，又分享個人經驗，引起網民熱烈討論。

2大習性令港男崩潰：就嚟癡線啦 發文者直指自己正在交往的對象因為受過情傷，故此對二人之間的感情和相處可能較敏感和不安，「唔理佢又話我唔理佢，佢好擔心會散」、「關心佢又話行得快太快，佢好驚被人知佢內心點諗」，令他崩潰表示「點做都好似唔啱咁，我就嚟癡線啦」。

網民睇法兩極 眼見發文者困擾，身陷一段痛苦的關係，大批網民留言安慰，有網民直言「唔啱咪搵過第二個囉，唔好浪費時間」、「由佢啦，唔中過伏點會知」。惟亦有網民批評「好過唔理你，四圍撩仔」、「又係啲大愛Ｘ，以為自己可以改變到一個人」、「感情問題一律建分，你唔想煩就分」。