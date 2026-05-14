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生活
出版：2026-May-14 16:00
更新：2026-May-14 16:00

利奧坊毛孩領養日+夏日市集 流浪狗領養/慈善義賣/戰鬥陀螺決戰站

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利奧坊毛孩領養日+夏日市集 流浪狗領養/慈善義賣/戰鬥陀螺決戰站

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大角咀利奧坊將於5月16、17日及23至25日，聯同本地愛寵機構「浪浪之家」及「MOMOBOSS」舉行「毛B領養日＋夏日Chill-Pet市集」，透過領養活動、慈善義賣及一連串周末節目，呼籲市民以行動支持流浪狗隻尋找溫暖新家，有興趣領養狗狗的人不要錯過！

兩大機構接力舉辦領養日

一直致力為流浪狗隻提供庇護的「浪浪之家」，將於5月16及17日率先登場；而結合寵物電商服務與動物保護行動的「MOMOBOSS」則於5月23至25日接棒，為待領養狗隻配對合適的新主人。

慈善義賣及人氣市集攤位

市集設有慈善義賣攤檔，售賣動物主題商品及寵物用品，扣除成本後的收益將全數撥入機構運作資金。場內同時匯聚人氣食品、飲品及手工藝品攤位，讓入場人士邊逛邊食，輕鬆度過周末。


利奧坊聯同浪浪之家與MOMOBOSS兩大愛寵機構愛心呈獻「毛B領養日+夏日Chill Pet市集」(2) Cozy Cream Corner By Emily By Emily (2) 利奧坊聯同浪浪之家與MOMOBOSS兩大愛寵機構愛心呈獻「毛B領養日+夏日Chill Pet市集」

免費運動工作坊及旅遊講座

利奧坊商戶亦配合活動推出免費體驗。運動培訓中心 Sport Smile 恆運樂會於5月16、17、23及24日提供多項新興運動工作坊，包括幼兒手球、親子跳舞、合氣道及匹克球體驗。旅行社TravPholer無待壯遊則於5月17、23及31日舉行免費講座，分享非洲、中亞與西伯利亞的非主流旅遊路線。

音樂表演、花式足球及遊戲攤位

活動期間將有獨立歌手張光宇、林祖熙、黃晞竣及HeiHei分別帶來Busking音樂表演。5月23日更邀得Techni花式足球隊作精彩示範，並設有教學工作坊供大家即場體驗，名額有限，額滿即止。場內另設兩大毛孩主題遊戲攤位，訪客於利奧坊以電子消費任何金額，即可憑收據參與一次，獎品包括西式甜點店 by Emily的鳳梨酥芭菲杯、Cozy Cream Corner 50元現金禮券及韓式美食店Hancook 100元優惠禮券。

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戰鬥陀螺決戰站同場加碼

另外，大會還特別設置戰鬥陀螺決戰站，歡迎陀螺愛好者自攜裝備到場，以單人或組隊形式切磋對戰、交流心得。

嘉善街壁畫打卡聯動

利奧坊同區的嘉善街鐵閘壁畫亦同步聯動，該處由八位藝術家在十二道舊式鐵閘上繪畫港產片主題作品。大會鼓勵大家帶同毛孩到壁畫前拍照，並上載社交平台分享活動資訊，吸引更多人到場支持領養。

同場加碼！戰鬥陀螺決戰站特別開催　歡迎各位蒞臨對戰 同區聯動！嘉善街港產片主題彩色鐵閘壁畫　與萌寵打卡留念 (2) Sportsmile Experience Class Sportsmile Experience Class (4) 無待壯遊 無待壯遊 (2) 無待壯遊 (3)

利奧坊聯同浪浪之家與MOMOBOSS兩大愛寵機構「毛B領養日+夏日Chill-Pet市集」

日期：2026516172325日（一連兩個周六日及佛誕翌日公眾假期）

時間：中午12時至下午8

地點：九龍深旺道5號利奧坊行人通道（Cozy Cream Corner韓式咖啡店對面位置）及利得街11號利奧坊地下G505號舖

「毛B領養日」詳情

日期：2026年5月16、17、23至25日（一連兩個周六日及佛誕翌日公眾假期）

時間：中午12時至下午6時

地點：利得街11號利奧坊地下G505號舖

「夏日Chill-Pet市集」詳情

日期：2026年5月16、17、23至25日（一連兩個周六日及佛誕翌日公眾假期）

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時間：中午12時至下午8時

地點：深旺道5號利奧坊行人通道

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