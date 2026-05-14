利奧坊毛孩領養日+夏日市集 流浪狗領養/慈善義賣/戰鬥陀螺決戰站

大角咀利奧坊將於5月16、17日及23至25日，聯同本地愛寵機構「浪浪之家」及「MOMOBOSS」舉行「毛B領養日＋夏日Chill-Pet市集」，透過領養活動、慈善義賣及一連串周末節目，呼籲市民以行動支持流浪狗隻尋找溫暖新家，有興趣領養狗狗的人不要錯過！

兩大機構接力舉辦領養日

一直致力為流浪狗隻提供庇護的「浪浪之家」，將於5月16及17日率先登場；而結合寵物電商服務與動物保護行動的「MOMOBOSS」則於5月23至25日接棒，為待領養狗隻配對合適的新主人。

慈善義賣及人氣市集攤位

市集設有慈善義賣攤檔，售賣動物主題商品及寵物用品，扣除成本後的收益將全數撥入機構運作資金。場內同時匯聚人氣食品、飲品及手工藝品攤位，讓入場人士邊逛邊食，輕鬆度過周末。



