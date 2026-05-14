利奧坊毛孩領養日+夏日市集 流浪狗領養/慈善義賣/戰鬥陀螺決戰站

大角咀利奧坊將於5月16、17日及23至25日，聯同本地愛寵機構「浪浪之家」及「MOMOBOSS」舉行「毛B領養日＋夏日Chill-Pet市集」，透過領養活動、慈善義賣及一連串周末節目，呼籲市民以行動支持流浪狗隻尋找溫暖新家，有興趣領養狗狗的人不要錯過！
兩大機構接力舉辦領養日
一直致力為流浪狗隻提供庇護的「浪浪之家」，將於5月16及17日率先登場；而結合寵物電商服務與動物保護行動的「MOMOBOSS」則於5月23至25日接棒，為待領養狗隻配對合適的新主人。
慈善義賣及人氣市集攤位
市集設有慈善義賣攤檔，售賣動物主題商品及寵物用品，扣除成本後的收益將全數撥入機構運作資金。場內同時匯聚人氣食品、飲品及手工藝品攤位，讓入場人士邊逛邊食，輕鬆度過周末。
免費運動工作坊及旅遊講座
利奧坊商戶亦配合活動推出免費體驗。運動培訓中心 Sport Smile 恆運樂會於5月16、17、23及24日提供多項新興運動工作坊，包括幼兒手球、親子跳舞、合氣道及匹克球體驗。旅行社TravPholer無待壯遊則於5月17、23及31日舉行免費講座，分享非洲、中亞與西伯利亞的非主流旅遊路線。
音樂表演、花式足球及遊戲攤位
活動期間將有獨立歌手張光宇、林祖熙、黃晞竣及HeiHei分別帶來Busking音樂表演。5月23日更邀得Techni花式足球隊作精彩示範，並設有教學工作坊供大家即場體驗，名額有限，額滿即止。場內另設兩大毛孩主題遊戲攤位，訪客於利奧坊以電子消費任何金額，即可憑收據參與一次，獎品包括西式甜點店 by Emily的鳳梨酥芭菲杯、Cozy Cream Corner 50元現金禮券及韓式美食店Hancook 100元優惠禮券。
戰鬥陀螺決戰站同場加碼
另外，大會還特別設置戰鬥陀螺決戰站，歡迎陀螺愛好者自攜裝備到場，以單人或組隊形式切磋對戰、交流心得。
嘉善街壁畫打卡聯動
利奧坊同區的嘉善街鐵閘壁畫亦同步聯動，該處由八位藝術家在十二道舊式鐵閘上繪畫港產片主題作品。大會鼓勵大家帶同毛孩到壁畫前拍照，並上載社交平台分享活動資訊，吸引更多人到場支持領養。
利奧坊聯同浪浪之家與MOMOBOSS兩大愛寵機構「毛B領養日+夏日Chill-Pet市集」
日期：2026年5月16、17、23至25日（一連兩個周六日及佛誕翌日公眾假期）
時間：中午12時至下午8時
地點：九龍深旺道5號利奧坊行人通道（Cozy Cream Corner韓式咖啡店對面位置）及利得街11號利奧坊地下G505號舖
「毛B領養日」詳情
日期：2026年5月16、17、23至25日（一連兩個周六日及佛誕翌日公眾假期）
時間：中午12時至下午6時
地點：利得街11號利奧坊地下G505號舖
「夏日Chill-Pet市集」詳情
日期：2026年5月16、17、23至25日（一連兩個周六日及佛誕翌日公眾假期）
時間：中午12時至下午8時
地點：深旺道5號利奧坊行人通道
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