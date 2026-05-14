Blue Bottle Coffee太古城分店開業！香港街道為設計概念 即睇店舖獨家美食＋商品

Blue Bottle Coffee太古城分店開業！店舖融合本土特色，以香港街道為設計核心，特別加入鐵藝細節！香港首次推出專為冰濃縮咖啡飲品而設計的Kyoto-Style Espresso ，採用慢速滴濾方式，令咖啡口感更順滑。另外首100位顧客單次消費HK$400（必須包含咖啡豆、即溶咖啡或其他周邊商品）即送限量鎖匙扣，粉絲們記得把握機會！

太古店今次為香港首間 Blue Bottle Coffee 獨家引入「Kyoto-Style Espresso」。這款限定冷萃咖啡目前在全球僅於新加坡店及香港太古店供應，專為Iced Latte、Iced Mocha及其他冰濃縮咖啡飲品而設計。「Kyoto-Style Espresso」的靈感源自日本京都那種講求緩慢、低溫萃取的傳統工藝，採用慢速滴濾的方式，讓清涼的冷水緩緩穿過細緻的咖啡粉，以「時間」完美取代「熱力」，溫和地激發出咖啡原有的甘甜、飽滿結構與清澈口感。相比起一般的Iced Latte味道明顯更為香甜、口感更為順滑，且富有細膩的層次感，即使加入冰塊融化後，咖啡的獨特風味依然能保持完美飽滿！

太古店特別以「香港街道」為核心設計概念，將香港獨有的歷史軌跡，巧妙地揉合於鐵藝、摺疊門與裝飾框架等復古細節之中，並巧妙轉化日常可見的五金與工業金屬配件，打造出充滿摩登現代感的空間，將品牌的極簡美學與香港街道的日常軌跡緊密連結，充滿香港特色！Blue Bottle Cafe更特別邀請了本地白鐵工藝工作室 Studio LOUUD攜手合作，推出極具收藏價值的限量白鐵鎖匙扣， 首 100 位顧客憑任何單次消費滿 HK$400（必須包含咖啡豆、即溶咖啡或其他周邊商品），即可免費獲贈乙個。

限定商品＋美食

Blue Bottle Coffee 太古店提供4款限定餐點，包括雞肉田園吐司（HK$98）， 烤酸種麵包鋪上慢煮雞胸肉，抹上厚厚自家製青醬與巴馬臣芝士，層次豐富；蜜糖牛油吐司（HK$38）： 牛油在熱烘烘的吐司上徐徐化開，配搭溫潤蜜糖，與手沖咖啡一拍即合；花生醬忌廉窩夫（HK$78）將剛出爐的窩夫融入輕盈如雲朵的花生醬忌廉與碎花生，冰熱交融一試難忘；羅勒鷹嘴豆泥早午餐盤（HK$108）： 集結靈芝菇、羅勒鷹嘴豆泥、晶瑩溏心蛋與香脆煙肉，風味獨特。

除了美食，太古店獨家發售Blue Bottle 與日本環保品牌「MAKOO」合作的再生皮革購物袋（HK$325），購物袋採用環保再生材質，將積累逾 80 年生產過程中的真皮碎料重塑而成。隨著歲月推移與日常使用，皮革將散發出獨特的質感與個性，其設計簡約、百搭，絕對是兼具永續綠色理念與生活美學的時尚必備單品！