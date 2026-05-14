ELEMENTS圓方Stanley期間限定店 記者實試即場客製化毛孩影像雷射雕刻

Stanley保溫杯作為近年的潮流配件，早前就有網民分享北上客製化刻圖服務，只需預先利用AI生成想要的圖案，即可客製化出獨一無二的專屬保溫杯。這個刻圖服務終於來到香港！即日起至6月10日，Stanley聯乘ELEMENTS圓方舉辦「Saddle Up, Sidekick! Stanley 1913 Pop Up @ ELEMENTS PET PARK」，以「毛孩隊友」為主題，特設期間限定店獨家發售Stanley全新「Western-Inspired 西部風情系列」，現場更設有專屬個人化服務，包括Charm裝飾區及現場雷射雕刻服務，將毛孩專屬影像刻在保溫杯上！
現場買杯即可體驗雷射雕刻
即日起至6月10日期間，只需於ELEMENTS圓方期間限定店現場購買指定容量隨行杯，並提供一張毛孩的照片，即可享受以下尊屬服務：
免費體驗「Stanley主題雷射雕刻」：可從多款期間限定設計圖案（Special Design Icons）中任選其一，定制專屬風格；
加HK$50享「靈魂隊友專屬雷射雕刻」：以職人級雷射工藝，刻劃毛孩的型格輪廓；
加HK$100升級「毛孩藝術彩色刻繪」：細緻還原愛寵色彩，打造獨一無二的彩色雕刻杯。
記者現場實試，由提供相片予職員到完成雕刻，整個過程大約只需5分鐘，非常快捷！
週末特設狗狗領養日及工作坊
活動期間每逢週末，主辦方亦與Whiskers N Paws及Paws For Good聯手舉辦專為主人與毛孩而設的多項精彩活動，包括工作坊、音樂會、講座等。5月16日更有狗狗領養日^，讓公眾有機會與待領養的狗仔見面。是次活動部分收益將捐贈予Paws For Good*，以支持流浪毛孩的慈善項目。＞報名詳情＜
日期
時間
活動
報名費
05.16（六）
14:00 ‒ 16:00
狗狗領養日^
-
05.23（六）
14:30 ‒ 15:15
15:45 – 16:30
寵物友善餐廳攻略：小狗餐桌禮儀班*
HK$300
05.24（日）
15:00 – 17:00
人寵共樂音樂聚會
-
05.30（六）
14:30 – 15:15
15:45 – 16:30
快樂小狗：I型小狗的快樂出巡攻略*
HK$300
06.06（六）
14:30 – 15:15
貓貓出行記：建立安全感的戶外社交學*
HK$300
*週末毛孩活動工作坊收益將全數捐贈予慈善機構Paws for Good用以支援本地流毛孩的慈善項目。
^參加者如有興趣領養，可即場填寫領養意向表，後續程序將由救狗之家（HKDR）跟進。
Saddle Up, Sidekick! Stanley 1913 Pop Up @ ELEMENTS PET PARK
日期︰2026年5月12日至6月10日
時間︰上午11:30至晚上8:30
地點︰香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號 ELEMENTS圓方金區L1樓
寵物友善泊車禮遇︰攜同寵物到訪ELEMENTS圓方寵物公園後，可向現場工作人員領取1小時免費泊車券1張。
換領地點︰禮賓處
火區1樓（TUDOR店側，開放時間︰上午7時30分至凌晨1 時30分）
水區1樓（王子飯店側，開放時間︰上午8時30分至晚上10時30分）
金區2樓（DAMIANI 店對面，開放時間︰上午10時至晚上10時）