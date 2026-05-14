ELEMENTS圓方Stanley期間限定店 記者實試即場客製化毛孩影像雷射雕刻

Stanley 保溫杯作為近年的潮流配件，早前就有網民分享北上客製化刻圖服務，只需預先利用 AI 生成想要的圖案，即可客製化出獨一無二的專屬保溫杯。這個刻圖服務終於來到香港！即日起至 6 月 10 日， Stanley 聯乘 ELEMENTS 圓方舉辦「 Saddle Up, Sidekick! Stanley 1913 Pop Up @ ELEMENTS PET PARK 」，以「毛孩隊友」為主題，特設期間限定店獨家發售 Stanley 全新「 Western-Inspired 西部風情系列」，現場更設有專屬個人化服務，包括 Charm 裝飾區及現場雷射雕刻服務，將毛孩專屬影像刻在保溫杯上！

記者現場實試，由提供相片予職員到完成雕刻，整個過程大約只需5分鐘，非常快捷！

加HK$50享「靈魂隊友專屬雷射雕刻」：以職人級雷射工藝，刻劃毛孩的型格輪廓；

即日起至6月10日期間，只需於ELEMENTS圓方期間限定店現場購買指定容量隨行杯，並提供一張毛孩的照片，即可享受以下尊屬服務：

週末特設狗狗領養日及工作坊

活動期間每逢週末，主辦方亦與Whiskers N Paws及Paws For Good聯手舉辦專為主人與毛孩而設的多項精彩活動，包括工作坊、音樂會、講座等。5月16日更有狗狗領養日^，讓公眾有機會與待領養的狗仔見面。是次活動部分收益將捐贈予Paws For Good*，以支持流浪毛孩的慈善項目。＞報名詳情＜

日期 時間 活動 報名費 05.16（六） 14:00 ‒ 16:00 狗狗領養日^ - 05.23（六） 14:30 ‒ 15:15 15:45 – 16:30 寵物友善餐廳攻略：小狗餐桌禮儀班* HK$300 05.24（日） 15:00 – 17:00 人寵共樂音樂聚會 - 05.30（六） 14:30 – 15:15 15:45 – 16:30 快樂小狗：I型小狗的快樂出巡攻略* HK$300 06.06（六） 14:30 – 15:15 貓貓出行記：建立安全感的戶外社交學* HK$300

*週末毛孩活動工作坊收益將全數捐贈予慈善機構Paws for Good用以支援本地流毛孩的慈善項目。

^參加者如有興趣領養，可即場填寫領養意向表，後續程序將由救狗之家（HKDR）跟進。