尖沙咀維港海景川菜｜辣迷必食！胡同限定3個月新菜單 流浮山水煮蠔/燈籠椒爆炒龍蝦/火焰和牛叉燒

胡同「燈影千紅：熾然味燃」菜單 6道必試創意川菜

這次的限定菜單誠意十足，除了胡同招牌經典原創菜式「大紅燈籠」外，四川燈籠椒爆炒龍蝦（$688）作為招牌經典菜式「大紅燈籠」的升級版，大廚將原有的軟殼蟹換成整隻本地新鮮龍蝦，爽彈牙的龍蝦肉伴以滿滿的特製紅燈籠辣椒大火翻炒，上桌時香氣撲鼻，紅彤彤的辣椒映襯著鮮甜龍蝦，焦香與辣意層層遞進，辣得過癮！另外心水推介香港限定—流浮山水煮蠔（$338），菜式將傳統四川料理技巧與在地食材完美融合，特別嚴選來自香港著名蠔產地流浮山的鮮蠔，顆顆飽滿多汁，融入由炒香辣椒及乾辣椒熬製的濃郁湯底中。輕咬一口，水煮的麻辣香氣瞬間逼出蠔的天然鮮味，非常驚喜！

還有火焰和牛叉燒（$428）以北方手法重塑粵式燒味。A5和牛西冷裹甜香焦糖醬，席前點火獻上，煙燻肉香瀰漫，佐青提、紅果、金桔清新對比，十分開胃。青紅花椒桂花魚（$598）將蒸嫩後的桂花魚淋滾燙胡同花椒油，麻香四溢卻不搶戲，恰好襯托魚鮮，辛香細膩。素食之試可選胡同魚香茄子（$288）茄子口感細滑，蒜蓉辣椒層次分明。



胡同「燈影千紅：熾然味燃」限定菜單

供應日期： 即日起至6月28日（為期三個月）

地址： 尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓