網上熱話｜港男苦呻人越大越難搵另一半 僅得3要求卻極難滿足 網民：你揀人人揀你啦

錢鍾書的《圍城》曾道，「婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來」。大部分人傾向找個另一半與自己過日子，奈何要找一位合拍又相處到的伴侶確實並非易事。早前，一位港男就在討論區上發文大吐苦水，直指人愈大愈難找到另一半，又揚言自己僅得3個要求，在現實上卻極難滿足，引起大批網民熱烈討論。

僅得 3 要求卻極難滿足 發文港男形容自己對另一半的要求「好簡單」，僅需要「情緒穩定，唔好日日放負」、「溝通能力正常，傾到計」，以及「正常身型」。雖然發文者未有多加描述與延伸，他確信自己提出的3項要求並非難事，不明白為何「咁難搵到」。

網民留言「照鏡望吓自己先」 帖文引起廣大網民熱烈討論，有網民認同發文者觀點，慨嘆道「總之而家……要搵一個，你睇中、咁啱單身、仲要對你有興趣嘅……女性，係一件好難嘅事」、「唔好話睇唔睇中，傾得開唔開心，傾唔傾落去先係問題」。惟亦有大批網民欲「點醒」發文者，直言「情緒要係你面前穏定，要人係出面搵人呻？生活上就有唔如意既事，你想搵個人同你吃喝玩樂定過日子」、「其他果啲就你揀人人揀你啦，冇咩好討論」，更有人狠批「算啦，有時照鏡望吓自己，都諗唔到點解啲女仔要鍾意你」。