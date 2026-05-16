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生活
出版：2026-May-16 09:00
更新：2026-May-16 09:00

網上熱話｜港女因家用問題與母親衝突 要求上繳人工一半 發文求助：係咪正常？

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Joe39
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家家有本難念的經，與家人有衝突甚至不和是十分常見的情況。即使有家庭看似和睦，背後可能暗藏危機。最易與家人出現不和的原因莫過於與錢銀。早前，有位港女就在討論區分享第一次與母親鬧交的經歷，揚言「前排同佢（母親）講起家用」，因二人對於家用的金額有爭議而互有不滿，最後發文者更加無言自爆「問題係我都未返工，佢就開始同我嘈」。 

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港女發文不滿母親要求上繳一半人工作為家用。（圖片來源：TVB《燦爛的外母》劇照）

要求上繳一半人工作為家用

雖然發文者尚未開始工作，但其母親主動提出「話要我份糧嘅一半」，當發文者企硬說不，母親即表示「開始講細個養我用咗幾多錢 blah blah blah」、「我話最多1500 （另外仲要俾爸爸），佢就開始嚟料，情緒勒索我，話街外人講得冇錯，話我個樣望落去就係似唔肯俾錢，又話搵命博生我出嚟」。

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發文者無言自爆自己未開始工作。（圖片來源：富士電視台《惡作劇之吻～Love in TOKYO》劇照）

網民留言鬧爆一半人工唔正常

發文者文末求助問道「其實俾份糧嘅一半家用係咪正常？」。旋即引起大批網民熱烈留言討論，有網民認同應該給家用，只因「屋租水電煤，煮埋你飯，呢d點計」、「有好多因素要計，例如水電煤邊個畀錢，屋企有冇煮飯，大學學費有冇出錢」，惟始終認為「整體嚟講，我覺得一半唔正常啦」；亦有「反家用派」網民堅持「唔應該俾」，反駁其「搵命博生我（發文者）出嚟」道「自己唔做安全措施有左就話博命生出黎」，更教路指「人工一半，我當你做譚仔2萬一個月即係1萬家用，1萬出去租屋啦」。

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