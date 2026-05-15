CROCS最新設計師聯乘曝光 芭蕾風鞋款引領街頭時尚 《Star Wars》限定款登陸香港

踏入2026年5月，街頭潮流再度被CROCS洗版，在今個初夏品種與多位設計師合作，帶來一次跨越國際的震撼聯乘。CROCS今年主力拓展大熱厚底(height)與芭蕾美學(ballet-core)鞋款系列，極致舒適度與高端時尚設計無縫融合，成功將街頭穿搭，轉化為充滿個人風格的時裝騷品味。此外，與人氣電影《STAR WARS》合作的專題產品，則展示品牌橫跨時尚與娛樂的多重魅力。

Simone Rocha 存貨極少 Caroline Hu 夢幻接棒

早前掀起全城熱話的CROCS x Simone Rocha第五度聯乘系列，以標誌性的珍珠、水鑽與喱士元素，成功俘虜無數少女心。據悉，目前全港僅剩銅鑼灣 I.T Hysan店尚存極少量現貨，現場不時有時尚愛好者前來碰運氣，成為本季「爆款」產品。錯過了Simone Rocha聯乘不用失望，CROCS緊接著在5至6月期間，陸續推出多個殿堂級設計師聯乘系列，將高級時裝Runway精髓注入日常穿搭。