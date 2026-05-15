CROCS最新設計師聯乘曝光 芭蕾風鞋款引領街頭時尚 《Star Wars》限定款登陸香港

踏入2026年5月，街頭潮流再度被CROCS洗版，在今個初夏品種與多位設計師合作，帶來一次跨越國際的震撼聯乘。CROCS今年主力拓展大熱厚底(height)與芭蕾美學(ballet-core)鞋款系列，極致舒適度與高端時尚設計無縫融合，成功將街頭穿搭，轉化為充滿個人風格的時裝騷品味。此外，與人氣電影《STAR WARS》合作的專題產品，則展示品牌橫跨時尚與娛樂的多重魅力。
Simone Rocha存貨極少 Caroline Hu夢幻接棒
早前掀起全城熱話的CROCS x Simone Rocha第五度聯乘系列，以標誌性的珍珠、水鑽與喱士元素，成功俘虜無數少女心。據悉，目前全港僅剩銅鑼灣 I.T Hysan店尚存極少量現貨，現場不時有時尚愛好者前來碰運氣，成為本季「爆款」產品。錯過了Simone Rocha聯乘不用失望，CROCS緊接著在5至6月期間，陸續推出多個殿堂級設計師聯乘系列，將高級時裝Runway精髓注入日常穿搭。
CROCS與Andersson Bell的合作，大膽利用粗獷的金屬元素點綴經典Classic Clog 以及厚底始祖 Bae Clog。現場看鞋身充滿重金屬龐克感，為不羈的街頭潮人帶來衝擊性視覺張力。至於與充滿浪漫想像的華裔設計師Caroline Hu@ Reverie的聯乘，則把其招牌花卉工藝與褶皺剪裁，揉合到Bae Clog之中。實物猶如一件微型立體藝術品，讓女生們每一步，都散發著優雅詩意與藝術氛圍。
增高鞋與百搭芭蕾鞋
除了設計師聯名，CROCS針對日常上班族，推出的主力新品同樣掀起討論，Classic Ballet系列完美捕捉近年大熱的ballet-core熱潮。鞋身線條比以往更貼合腳形，視覺上極具修飾效果。輕盈材質擺脫傳統室內鞋的單調，兼具實穿性與優雅，是今季女生必備的「百搭神鞋」。
Bae Clog及Platform Clog厚底系列，則是嬌小女士的增高神器，新版以更鮮明的誇張比例打造，上腳瞬間拉長腿部線條，自帶修長視覺效果。令人驚豔的是，依然保留CROCS標誌性Croslite舒適輕盈腳感，搭配街頭工裝褲還是甜美短裙，都能輕鬆駕馭。
《The Mandalorian & Grogu》限定款與獨家配飾登場
適逢全新星際大戰電影即將上映，CROCS x STAR WARS限定收藏系列震撼登場。本次聯乘一口氣推出兩款Classic Clog，設計細節向《星球大戰：曼達洛人與古古》(The Mandalorian & Grogu)致敬。鞋身印有星戰經典宇宙紋理，更配備極具收藏價值的獨家Jibbitz配飾，包括萌翻全球的尤達寶寶(Grogu)與曼達洛人頭盔。
多款聯名新品已陸續登陸香港，部分限量聯名款光速售罄，時尚迷與星戰fans，可留意官網CROCS，查詢發售消息與庫存動態。
查詢：CROCS
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