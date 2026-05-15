周末好去處｜PopWalk天晉滙「啡嚐文創市集」音樂咖啡派對/6大咖啡工作坊/寵物運動會

將軍澳海濱即將飄起陣陣咖啡香。PopWalk天晉滙宣布於5月16至17日及23至24日，一連兩個周末舉辦「PopWalk啡嚐文創市集」，集合29個本地精品咖啡品牌及手作小店，共設40個市集攤位，更首度引入近年風靡國際的「Coffee Rave」音樂咖啡派對，配合多個咖啡工作坊及多重消費獎賞，為區內居民及咖啡愛好者打造一個初夏周末好去處。

市集品牌每週輪替，包括本地烘焙、手沖專門店、特色甜品及手工生活品牌。首週（5月16至17日）焦點之一為曾奪得2024香港咖啡爽節金獎的Takumi Coffee Roastery，首度於將軍澳設攤；My Little Coffee旗下咖啡師亦曾勇奪第十屆ABrC愛好者盃手沖咖啡大賽冠軍，屆時市民可親身品嚐冠軍級手藝。來自台灣的Dripo同樣首度亮相，帶來獨特沖煮風格。同場還有xbloom智能手沖體驗、Chez Bru法式可麗露、木念抹茶麻糬軟曲奇等甜品選擇。其餘參與品牌包括Handrip Coffee Roastery、SOS Roastery、RINKU Coffee、Pedestrian Coffee、S.A.M. Coffee&Tea及TWIGGY COFFEE等。

第二周（5月23至24日）則有H House、啡佬、咖啡焢及T∞S Infinity Coffee等話題品牌加入。當中GLOUGLOU Coffee將帶來哈密瓜風味冷泡咖啡，以水果清甜帶出咖啡醇厚回甘；主打生酮友善甜品的Soulace Pantry by Ketobae亦會參與，另有手工陶瓷咖啡杯及咖啡豆主題飾物等手作攤位。

將軍澳首個「Coffee Rave」 Canton Pop電子音樂配精品咖啡

此外，市集將於5月17日（星期日）下午於海天晉滙地下中庭舉行的「Coffee Rave」音樂咖啡派對，結合Canton Pop電子音樂與精品咖啡，營造沉浸式派對體驗。現場設有休閒專區，參加者可邊歎咖啡邊欣賞DJ現場演出。The Point會員於商場累積消費滿HK$1,000即可換領入場名額，成功換領者可獲贈限定咖啡特飲一杯、精選甜品一份、HK$50美食電子券及掛頸咖啡杯，名額有限，換完即止。

6大咖啡主題工作坊

市集同場設有「慢活．啡藝坊」，提供6大主題工作坊，包括立體咖啡拉花、手沖咖啡體驗，以及以咖啡渣升級再造的環保手作如咖啡渣畫、咖啡渣匙扣、咖啡渣彩沙盆栽及咖啡渣蠟燭工作坊。The Point會員於商場單一消費滿HK$800即可換領參加名額。

