周末好去處｜PopWalk天晉滙「啡嚐文創市集」音樂咖啡派對/6大咖啡工作坊/寵物運動會

將軍澳海濱即將飄起陣陣咖啡香。PopWalk天晉滙宣布於5月16至17日及23至24日，一連兩個周末舉辦「PopWalk啡嚐文創市集」，集合29個本地精品咖啡品牌及手作小店，共設40個市集攤位，更首度引入近年風靡國際的「Coffee Rave」音樂咖啡派對，配合多個咖啡工作坊及多重消費獎賞，為區內居民及咖啡愛好者打造一個初夏周末好去處。
29 間精品咖啡及手作小店
市集品牌每週輪替，包括本地烘焙、手沖專門店、特色甜品及手工生活品牌。首週（5月16至17日）焦點之一為曾奪得2024香港咖啡爽節金獎的Takumi Coffee Roastery，首度於將軍澳設攤；My Little Coffee旗下咖啡師亦曾勇奪第十屆ABrC愛好者盃手沖咖啡大賽冠軍，屆時市民可親身品嚐冠軍級手藝。來自台灣的Dripo同樣首度亮相，帶來獨特沖煮風格。同場還有xbloom智能手沖體驗、Chez Bru法式可麗露、木念抹茶麻糬軟曲奇等甜品選擇。其餘參與品牌包括Handrip Coffee Roastery、SOS Roastery、RINKU Coffee、Pedestrian Coffee、S.A.M. Coffee&Tea及TWIGGY COFFEE等。
第二周（5月23至24日）則有H House、啡佬、咖啡焢及T∞S Infinity Coffee等話題品牌加入。當中GLOUGLOU Coffee將帶來哈密瓜風味冷泡咖啡，以水果清甜帶出咖啡醇厚回甘；主打生酮友善甜品的Soulace Pantry by Ketobae亦會參與，另有手工陶瓷咖啡杯及咖啡豆主題飾物等手作攤位。
將軍澳首個「Coffee Rave」 Canton Pop電子音樂配精品咖啡
此外，市集將於5月17日（星期日）下午於海天晉滙地下中庭舉行的「Coffee Rave」音樂咖啡派對，結合Canton Pop電子音樂與精品咖啡，營造沉浸式派對體驗。現場設有休閒專區，參加者可邊歎咖啡邊欣賞DJ現場演出。The Point會員於商場累積消費滿HK$1,000即可換領入場名額，成功換領者可獲贈限定咖啡特飲一杯、精選甜品一份、HK$50美食電子券及掛頸咖啡杯，名額有限，換完即止。
6大咖啡主題工作坊
市集同場設有「慢活．啡藝坊」，提供6大主題工作坊，包括立體咖啡拉花、手沖咖啡體驗，以及以咖啡渣升級再造的環保手作如咖啡渣畫、咖啡渣匙扣、咖啡渣彩沙盆栽及咖啡渣蠟燭工作坊。The Point會員於商場單一消費滿HK$800即可換領參加名額。
「毛孩星級Sports Day」寵物運動會
PopWalk天晉滙亦預告5月30日將於戶外彩虹跑道舉辦「毛孩星級Sports Day」寵物運動會。活動設有針對小型及中型犬的「毛孩小中將」障礙挑戰，以及為大型犬而設的「毛孩挑戰指令賽」及「狗狗穿洞」等項目，另設「毛孩最佳服裝賞」造型比賽。每位參賽毛孩可獲運動選手包，完賽更獲頒紀念獎牌及證書。同日推出「毛孩消費賞」，消費滿HK$500可換寵物福袋，滿HK$800更可獲免費寵物攝影服務。
「COFFEE CRAZY消費賞」多重獎賞
活動期間PopWalk天晉滙設有多重消費禮遇。早鳥期（5月13至15日）單一消費滿HK$400，或活動周末於餐飲商戶單一消費滿HK$500，可換領Coffee Pass免費兌換250ml咖啡一杯；活動周末單一消費滿HK$500亦可換領限量咖啡試飲杯連頸繩；消費滿HK$1,200更可獲贈HK$120美食電子券，所有獎賞名額有限。
「PopWalk啡嚐文創市集」」活動詳情：
日期：2026年5月16、17日；23及24日 (星期六、日)
時間：12nn 至 8pm
地點：Ocean PopWalk海天晉滙彩虹跑道
「PopWalk狂熱Coffee Rave」活動詳情：
日期：2026年5月17日（星期日）
時間：3pm – 6pm
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下中庭
參加方法：The Point會員消費滿HK$1,000換領入場名額，入場包括：掛繩咖啡杯一杯、特飲一杯、甜品一份及商場HK$50美食電子券一張。（名額：80名）
「COFFEE CRAZY 消費賞」換領詳情：
早鳥賞 ：
(即日起至5月15日)
單一消費滿 HK$400 換領 Coffee Pass，於指定咖啡單位免費兌換 250ml 咖啡一杯 或 HK$20購物現金券一張。（名額 : 200名）
即日賞：
(5月16至17日；5月23至24日)
餐飲消費滿 HK$500 換領 Coffee Pass，於指定咖啡單位免費兌換 250ml 咖啡一杯 或 HK$20購物現金券一張。 （名額 : 200名）
咖啡試飲杯連頸繩：
(5月16至24日）
單一消滿 HK$500 換領掛頸咖啡杯一杯（名額 : 120名）
Coffee Rave 入場券 :
(即日起至5月17日)
消費滿 HK$1,000* 享用咖啡特飲一杯、精選甜品一份，商場HK$50美食電子券一張以及掛頸咖啡杯。（名額 : 80名）
美食券：
(即日起至5月24日)
消費滿 HK$1,200* 獲贈 商場HK$120 美食電子券一張。（名額 : 150名）
*最多累積2組消費單據，每組須滿HK$100
「慢活•啡藝坊」活動詳情：
日期：2026年5月16、17、23及24日（星期六及日）
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下中庭
參加方法：The Point會員消費滿HK$800換領1個名額
每場名額：10人
工作坊內容：
16/5 : 咖啡渣畫(2-3pm)、立體咖啡拉花(3-4pm)
17/5: 咖啡渣匙扣(1-2pm)、手沖咖啡體驗(2-3pm)
23/5: 咖啡渣彩沙盆栽(2-3pm)、手沖咖啡體驗(4-5pm)
24/5: 咖啡蠟燭(2-3pm)、立體咖啡拉花(4-5pm)
「毛孩星級Sports Day」活動詳情：
日期：2026年5月30日（星期六）
時間：11pm – 6pm
地點：Ocean PopWalk 海天晉匯 戶外彩虹跑道
詳情：請留意PopWalk 天晉滙Facebook專頁公佈
ADVERTISEMENT