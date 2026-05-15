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生活
出版：2026-May-15 11:00
更新：2026-May-15 11:00

周末好去處｜PopWalk天晉滙「啡嚐文創市集」音樂咖啡派對/6大咖啡工作坊/寵物運動會

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周末好去處｜PopWalk天晉滙「啡嚐文創市集」音樂咖啡派對/6大咖啡工作坊/寵物運動會

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將軍澳海濱即將飄起陣陣咖啡香。PopWalk天晉滙宣布於5月16至17日及23至24日，一連兩個周末舉辦「PopWalk啡嚐文創市集」，集合29個本地精品咖啡品牌及手作小店，共設40個市集攤位，更首度引入近年風靡國際的「Coffee Rave」音樂咖啡派對，配合多個咖啡工作坊及多重消費獎賞，為區內居民及咖啡愛好者打造一個初夏周末好去處。


29 間精品咖啡及手作小店

市集品牌每週輪替，包括本地烘焙、手沖專門店、特色甜品及手工生活品牌。首週（5月16至17日）焦點之一為曾奪得2024香港咖啡爽節金獎的Takumi Coffee Roastery，首度於將軍澳設攤；My Little Coffee旗下咖啡師亦曾勇奪第十屆ABrC愛好者盃手沖咖啡大賽冠軍，屆時市民可親身品嚐冠軍級手藝。來自台灣的Dripo同樣首度亮相，帶來獨特沖煮風格。同場還有xbloom智能手沖體驗、Chez Bru法式可麗露、木念抹茶麻糬軟曲奇等甜品選擇。其餘參與品牌包括Handrip Coffee Roastery、SOS Roastery、RINKU Coffee、Pedestrian Coffee、S.A.M. Coffee&Tea及TWIGGY COFFEE等。

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第二周（5月23至24日）則有H House、啡佬、咖啡焢及T∞S Infinity Coffee等話題品牌加入。當中GLOUGLOU Coffee將帶來哈密瓜風味冷泡咖啡，以水果清甜帶出咖啡醇厚回甘；主打生酮友善甜品的Soulace Pantry by Ketobae亦會參與，另有手工陶瓷咖啡杯及咖啡豆主題飾物等手作攤位。

36間本土咖啡品牌 每週輪流人氣登場！ 將軍澳首個「Coffee Rave」狂熱體驗 TAKUMI Coffee Roastery RINKU COFFEE TWIGGY COFFEE Shark Caffeine Mysterious Bean Coffee Art Center SOS Roastery Pedestrian Coffee 木念

將軍澳首個「Coffee Rave」　Canton Pop電子音樂配精品咖啡

此外，市集將於5月17日（星期日）下午於海天晉滙地下中庭舉行的「Coffee Rave」音樂咖啡派對，結合Canton Pop電子音樂與精品咖啡，營造沉浸式派對體驗。現場設有休閒專區，參加者可邊歎咖啡邊欣賞DJ現場演出。The Point會員於商場累積消費滿HK$1,000即可換領入場名額，成功換領者可獲贈限定咖啡特飲一杯、精選甜品一份、HK$50美食電子券及掛頸咖啡杯，名額有限，換完即止。

6大咖啡主題工作坊

市集同場設有「慢活．啡藝坊」，提供6大主題工作坊，包括立體咖啡拉花、手沖咖啡體驗，以及以咖啡渣升級再造的環保手作如咖啡渣畫、咖啡渣匙扣、咖啡渣彩沙盆栽及咖啡渣蠟燭工作坊。The Point會員於商場單一消費滿HK$800即可換領參加名額。

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「慢活•啡藝坊」 手沖咖啡體驗工作坊 「慢活•啡藝坊」 (2) 「慢活•啡藝坊」 (1) (1) 立體咖啡拉花工作坊 咖啡渣蠟燭工作坊 咖啡渣彩沙盆栽工作坊 咖啡渣畫工作坊

 「毛孩星級Sports Day」寵物運動會

PopWalk天晉滙亦預告5月30日將於戶外彩虹跑道舉辦「毛孩星級Sports Day」寵物運動會。活動設有針對小型及中型犬的「毛孩小中將」障礙挑戰，以及為大型犬而設的「毛孩挑戰指令賽」及「狗狗穿洞」等項目，另設「毛孩最佳服裝賞」造型比賽。每位參賽毛孩可獲運動選手包，完賽更獲頒紀念獎牌及證書。同日推出「毛孩消費賞」，消費滿HK$500可換寵物福袋，滿HK$800更可獲免費寵物攝影服務。

「毛孩星級Sports Day」 「狗狗挑戰賽」 「毛孩最佳服裝賞」

「COFFEE CRAZY消費賞」多重獎賞

活動期間PopWalk天晉滙設有多重消費禮遇。早鳥期（5月13至15日）單一消費滿HK$400，或活動周末於餐飲商戶單一消費滿HK$500，可換領Coffee Pass免費兌換250ml咖啡一杯；活動周末單一消費滿HK$500亦可換領限量咖啡試飲杯連頸繩；消費滿HK$1,200更可獲贈HK$120美食電子券，所有獎賞名額有限。


PopWalk啡嚐文創市集」」活動詳情：

日期：202651617日；2324 (星期六、日)

時間：12nn 8pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙彩虹跑道

 

「PopWalk狂熱Coffee Rave」活動詳情：

日期：2026年5月17日（星期日）

時間：3pm – 6pm

地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下中庭

參加方法：The Point會員消費滿HK$1,000換領入場名額，入場包括：掛繩咖啡杯一杯、特飲一杯、甜品一份及商場HK$50美食電子券一張。（名額：80名）

 

「COFFEE CRAZY 消費賞」換領詳情：

早鳥賞 ：

(即日起至5月15日)

單一消費滿 HK$400 換領 Coffee Pass，於指定咖啡單位免費兌換 250ml 咖啡一杯 或  HK$20購物現金券一張。（名額 : 200名）

即日賞：

(5月16至17日；5月23至24日)

餐飲消費滿 HK$500 換領 Coffee Pass，於指定咖啡單位免費兌換 250ml 咖啡一杯 或  HK$20購物現金券一張。 （名額 : 200名）

咖啡試飲杯連頸繩：

(5月16至24日）

單一消滿 HK$500 換領掛頸咖啡杯一杯（名額 : 120名）

Coffee Rave 入場券 :

(即日起至5月17日)

消費滿 HK$1,000* 享用咖啡特飲一杯、精選甜品一份，商場HK$50美食電子券一張以及掛頸咖啡杯。（名額 : 80名）

美食券：

(即日起至5月24日)

消費滿 HK$1,200* 獲贈 商場HK$120 美食電子券一張。（名額 : 150名）

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*最多累積2組消費單據，每組須滿HK$100

「慢活•啡藝坊」活動詳情：

日期：2026年5月16、17、23及24日（星期六及日）

地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下中庭

參加方法：The Point會員消費滿HK$800換領1個名額

每場名額：10人

工作坊內容：

16/5 : 咖啡渣畫(2-3pm)、立體咖啡拉花(3-4pm)

17/5: 咖啡渣匙扣(1-2pm)、手沖咖啡體驗(2-3pm)

23/5: 咖啡渣彩沙盆栽(2-3pm)、手沖咖啡體驗(4-5pm)

24/5: 咖啡蠟燭(2-3pm)、立體咖啡拉花(4-5pm)

 

「毛孩星級Sports Day」活動詳情：

日期：2026年5月30日（星期六）

時間：11pm – 6pm

地點：Ocean PopWalk 海天晉匯 戶外彩虹跑道

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詳情：請留意PopWalk 天晉滙Facebook專頁公佈

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