百佳嘉年華｜全港首個百佳美食及品牌嘉年華5.29合和酒店開鑼 $10入場門票 $1起掃貨！免費試食＋玩遊戲

百佳超級市場宣布舉辦「百佳美食及品牌嘉年華」，為大家帶來全港首個一站式「食、玩、買」超市嘉年華！「百佳美食及品牌嘉年華」定於5月29日至5月31日一連3日於灣仔合和酒店大禮堂舉行，現場將集結超過50個知名品牌，為大家帶來本地零食、環球美食、糧油雜貨、新鮮食品、美酒咖啡等優惠貨品外，現場更會有免費試飲試食、互動遊戲體驗及精彩表演，重點是入場門票只需$10，大家一於mark定日子去掃貨啦！

「百佳美食及品牌嘉年華」期間，一連3日每日均會推出「$1限量快搶優惠」，包括Coca Cola無糖氣泡驚喜禮袋、美國直送大理石雪花牛扒等，而「限量超值驚喜福袋」更可以嘉年華價$50起入手福袋，相當超值！

另外凡購買指定品牌產品並消費滿一定金額，即可獲得該品牌之專屬禮品！

現場更有多個互動遊戲體驗，包括「樂入圈套」、「碌for FUN」、「佳蛋仔環保袋工作坊」、「畫家速畫」、「人生4格」及「AI Racing Game 佳蛋仔電能賽車遊戲」等，相信大人小朋友都會玩得盡興！ 嘉年華實體入場門票只需$10，已包含3個免費代幣及1張「精算王」現場競猜遊戲券，入場憑指定數量代幣，即可玩盡場內互動遊戲及體驗，如果想購買額外代幣，每個代幣只售$5，價格親民。由即日起，易賞錢App會員凡於香港百佳及旗下品牌門市消費滿 $185 ，更可免費獲得「百佳美食及品牌嘉年華」實體門票及電子入場券各1張。

嘉年華每日分別有3個時段舉行「精算王」現場競猜遊戲，參加者只需猜出一架購物車內所有貨品的總價，估到最接近實際價錢即可免費帶走整架購物車內的所有貨品！只要憑實體門票的遊戲券，填寫價錢即可。

精彩表演時間表

除了超值優惠和遊戲，百佳特別把5月29日 (星期五) 設為「Music Day」，多位新晉歌手將現身嘉年華為大家帶來精彩表演，當中包括《全民造星6》的Jacky Fan、Kirs、HoMing及新晉男子組合ALITZ等。而於5月30及31日 (星期六及日)，場地更請來不同兒童舞蹈團體，帶來精彩的舞蹈表演。

「百佳美食及品牌嘉年華」活動詳情

日期：2026年5月29日至30日 (星期五及六) 2026年5月31日 (星期日)

時間：下午12時至晚上8時

(最後入場時間：晚上7時半) 上午10時至下午6時