味美道來｜每年參加廚藝比賽 金獎小廚研發健康滷水+養生火鍋 請有困難人士免費食餐飯(有片)

大廚盧思偉(Marco)屢獲廚藝比賽大獎，更憑自家鑽研的低GI(升糖指數)滷水奪金。除了經營西餐廳，早前又在工廈開設火鍋小菜館，滷水和火鍋同樣以健康養生為出發點。 文:Vera Gee 攝:吳康琦

不論輸贏只求增進造詣 Marco每年熱衷參加廚藝比賽，去不同國家與不同廚師交流，自我增值。分別贏得2023年「粵港澳名廚美食創意大賽」個人賽金獎、2023「粵港澳名廚匠心獎」、2024「大灣區創新創意廚藝大賽」鑽石獎、2025「世界廚師雙金獎」及「世界廚師特金獎」等。Marco表示：「每次比賽都很有得著，我都會學習到現在新興的食材或新的烹調法，如何提升食物的味道。每次比賽後，我都會有很多新的元素放進菜單之中。不論輸贏也好，我都堅持每年參賽增進自己的造詣。」

低 GI 金獎滷水慢煮海鮮 金獎滷水用上30多種天然藥膳材料熬製，包括當歸、北芪、陳皮、沙參、川弓、白芷、小茴香等，並加入大量低GI的羅漢果萃取甜味和色澤，一粒糖一滴豉油都不下，純以海鹽調味。滷水選擇比以前更多元化，除了招牌滷水雞、圓蹄之外，更有滷水乳鴿、滷水蝦、滷水鮑魚這些海鮮。「我們用慢煮方法去浸煮海鮮，令鮑魚肉質鬆弛，更加軟滑；也令蝦更爽口，保持鮮味。」他們去街市選購八頭新鮮大連鮑，先用煮沸的清水輕燙20至30秒，然後清理鮑魚的內臟。把滷水煮沸之後，放入鮑魚煮至滷水溫度大概90度左右便熄火，利用餘溫慢慢浸煮鮑魚3小時，入味溫和不霸道。

請有困難人士免費食餐飯 Marco有感很多時候打邊爐都會吃沙嗲鍋、麻辣鍋，裡面添加很多調味醬料和色素，對身體無益。他決意將健康養生概念融入火鍋之中，選用了青橄欖、油甘子和桔餅做風味甘甜的雞鍋湯底，清肺利咽、生津止渴、開胃健脾。另外也做了一款五指毛桃雞鍋，散發清甜椰子香氣，健脾補肺、袪濕利水、止咳化痰、提升免疫力。火鍋配料嚴選無添加、無激素的160日粟米雞、美國自然豬，打完邊爐沒有負擔。菜館背後行善，若有人遇到困難，他們會請對方免費吃一餐飯。「我們希望他有朝一日有能力，能將這顆心幫助身邊有需要的人，這都是我們經營的理念之一。」

金獎小廚 地址：柴灣利眾街24號東貿廣場6樓 電話：28777878 營業時間：11:30-16:00，17:30-10pm