樂迷推介︱香港6間復古黑膠唱片店指南 深水埗/中環/南丫島尋寶 找回聽音樂的儀式感

在串流音樂泛濫的速食時代，為甚麼樂迷仍迷戀黑膠唱片的微弱雜音？因為每一張黑膠唱片，都刻錄著時代的印記，樂迷可在黑膠的旋轉中，找回聽音樂的儀式感。今次介紹6間復古黑膠唱片店，從深水埗唐樓疊到天花板高的粵語唱片，到中環半山流淌的爵士樂，再到南丫島的黑膠天堂，這些黑膠店舖不賣潮流，只賣屬於音樂的情懷，還有豐富的絕版珍藏，與獨特音樂品味。

鴨寮街阿Paul 主理的黑膠聖地Vinyl Hero Vinyl Hero店主阿Paul(歐德成)，被譽為香港黑膠唱片養父，80年代已開始在鴨寮街買賣二手黑膠唱片，據說珍藏黑膠30萬隻，放於不同的倉庫中。這個黑膠尋寶庫，隱身於深水埗民居中，密密麻麻放滿黑膠唱片的紙箱，一直從地面堆疊到天花板，藏有數以萬計、追溯至 60至80年代的絕版老唱片。由於阿Paul慣了晏睡晏起，到訪前最好提前預約。 唱片風格：經典歐美搖滾、香港70、80年代廣東金曲、流行老歌。 地址：香港深水埗長沙灣道 239 號惠康大廈5樓D室

中環的爵士專家Walls of Sound聲窩 隱匿在中環半山扶手電梯旁的樓上舖Walls of Sound聲窩。店面雖然不大，但黑膠唱片的陳列非常有條理，店舖瀰漫濃厚復古氛圍。店主本身是資深的爵士樂發燒友，搜集大量爵士、古典和搖滾類型的黑膠唱片，而且價格合宜，加上店主為人親切，喜好與樂迷交流，因此現場還貼心提供試聽服務。 唱片風格：主打古典樂與爵士樂，亦有許多珍貴二手歐美流行及搖滾唱片。 地址：香港中環閣麟街38號樓上舖

深水埗的黑膠博物館HO唱片行 深水埗老牌隱世國寶級唱片店。店鋪環境整齊乾淨，完全沒有舊唱片店的雜亂感。老闆與老闆娘對音樂瞭如指掌，且待人極之友善，唱片標價公道合理，是本地收藏家經常光顧的私房愛店。 音樂風格：大量珍稀的中文、粵語老歌、日版黑膠以及歐美經典流行曲。 地址： 九龍深水埗鴨寮街130號南邦大廈10號地舖

前衛音樂批發店White Noise Records 由3位音樂發燒友於2004年創立，歷經多次搬遷，現在的舖面已經是White Noise的第五代店舖。店內採用標誌性黑白格地板配水泥牆，極具東京小型唱片店的復古型格。最窩心是店長Gary，會為每張小眾唱片，親手寫上文字介紹，這裡同時也是獨立音樂文化推廣地，不少本地音樂人自資推出唱片後，都會拿到此處發售。 唱片風格：獨立搖滾、日系騷靈、電子、前衛實驗及另類音樂。 地址：香港九龍深水埗大南街215號地下

樂手主理的唱片店Infree Records 位於太子唐樓二樓的隱密據點，門口非常低調，一不留神就會錯過。老闆Soni是八、九十年代的音樂人，選歌品味有自己一套，熱情而且毫無架子，樂於與新手交流黑膠知識，甚至會細心指導，如何保養唱片與調整唱機，樂迷來此必定找到音樂的共鳴。 唱片風格：香港與海外的獨立樂隊作品、重金屬、搖滾、藍調，以及精心挑選的優質二手古董黑膠。 地址：香港太子太子道西/運動場道 34-36號同樂大廈 2 樓 B 室(旺角警署附近巷弄)

隱世黑膠店Lamma Vinyl Record Store(南島黑膠) 隱身於離島的南島黑膠，由音樂發燒友夫婦Fion與阿Ming於2014年創立，最初只是咖啡店角落的小攤位，如今已發展成坐擁超過6萬張唱片的龐大獨立店舖。店內黑膠大多由歐洲與日本引進，上架前都會經過專業清洗機仔細清潔。由於這裡遠離市區喧囂，充滿慢活的氣息，在此選購唱片別有一番體驗。而店主阿Ming，亦樂於與樂迷一邊聽歌一邊分享唱片背後的歷史故事。 唱片風格：西洋音樂為主，涵蓋古典音樂、歐美經典流行、搖滾、爵士樂、藍調，以及少量日版與色膠版本(colored vinyl)唱片。

地址：香港南丫島榕樹灣大街45號1樓