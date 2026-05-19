貓咪舌頭顏色暗藏警號　4種變化辨識主子隱性疾病

不少貓奴每天看着主子舔毛，都會覺得可愛又療癒，但大家又有沒有細心留意牠那條細小而帶刺的舌頭？因為貓咪的舌頭顏色可以反映牠們的重要身體狀況。

由於貓咪天生耐痛能力較高，但當牠們表現出明顯不適時，病情已經不輕。所以如果能及早觀察舌頭變化，或有助主人及早發現問題，守護主子健康。