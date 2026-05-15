曼谷美食地圖｜米芝蓮認證！皇室宮廷菜、創意泰菜+必吃打拋豬飯x珍珠泰奶冰

曼谷就像是香港人後花園，每隔幾個月總要回去充電一次。近年曼谷美食界百花齊放，米芝蓮指南更成為旅客的必讀搵食聖經。今次去曼谷吃了話題打拋豬飯及珍珠泰奶冰外，還吃了兩間風格迴異卻同樣獲得米芝蓮推介的泰菜餐廳，由殖民風家常菜到皇室古法料理一應俱全，讓嘴巴來一趟泰國飲食文化之旅。

4隻荷包鴨蛋！話題打拋專門店 Phed Mark 身為無辣不歡的重口味愛好者，這次特地到由泰國知名美食YouTuber Mark Wiens開設、人氣爆棚的打拋專門店「Phed Mark」，這裡的打拋可選雞肉、豬肉及和牛，辣度從「完全不辣」到挑戰味蕾極限的「5根辣椒」，照顧不同口味需求。點了招牌打拋豬肉飯加4隻荷包鴨蛋，每一口碎肉都裹著濃郁的焦香與大蒜香，火候掌控得剛剛好，香氣直衝鼻腔。半熟蛋黃一戳即流，綿密蛋液均勻包裹著吸飽鹹甜醬汁的碎肉與打拋葉，巧妙中和了辣椒的銳利衝擊，讓整體口感變得圓潤順滑，輕輕鬆鬆就能清碟！

Phed Mark 地址： 300 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok

米芝蓮飯後甜點推介！珍珠泰奶冰 Pang Cha 多次獲得米芝蓮推介、被譽為「泰奶界精品」的甜點店Pang Cha ，其招牌的泰奶刨冰賣相超浮誇，使用了五種不同品種的茶葉遵循古法烘焙混製，茶香極其厚實且有後韻，刨冰山下有柔軟的蜂蜜紅茶珍珠、爽脆的玻璃珍珠以及泰奶珍珠，當細緻的綿綿冰在舌尖融化，混合著煉乳的甜蜜與濃厚的茶香，清爽解膩。 Pang Cha 地址：Unit 1326, One Bangkok, Wireless Road, Lumphini, Patumwan, Bangkok

Lady Gaga捧場！曼谷最佳餐廳 Celadon 位於五星級飯店 The Sukhothai Bangkok 內的 Celadon ，曾被《Travel and Leisure》評選為曼谷最佳餐廳，連Lady Gaga 也曾到訪。步入這座被蓮花池環繞的獨立泰式建築，將時空帶回古代泰國的皇室後花園。點了Tasting Menu九道套餐，料理依循皇室傳統泰式料理元素，重新組合成為別具特色現代泰式佳餚。使用古皇室御用的青瓷食器裝盛，一口大小的前菜帶分子料理的創意、新派的泰式船河味道驚艷，在用餐期間更有傳統泰式舞蹈表演，味蕾與視覺雙重享受。 Celadon 地址：13/3 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok

米芝蓮必比登推介 道地家常泰菜Plu Bangkok 如果受不了Celadon那種用餐時間動輒要兩小時以上的 Fine Dining ，那就不如到位於 Sathon 區的 Plu Bangkok。餐廳在一座被熱帶植物環繞的純白殖民風格老建築中，店內裝潢完美融合了復古與現代美學風格，Plu 主打Home-style Thai Cuisine泰國家常菜，口味扎實的料理將泰式的酸、辣、甜、鹹平衡得恰到好處，配上冬蔭公口味的雞尾酒，創意十足。 Plu Bangkok 地址：3 Soi Phra Phinit, Suan Phlu Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok