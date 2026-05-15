CHIIKAWA DAYS台北特展7月登場 全新夜市系列亮相！化身滷肉飯/地瓜球/珍珠奶茶

《CHIIKAWA DAYS》即將巡迴展出，啟動亞洲巡迴計畫，首站將正式登陸台北！7月4日至9月27日期間於華山1914文創園區舉行，屆時除了重現香港特展規模外，更引入互動體驗裝置，今次巡迴展覽亦推出飲茶系列等周邊商品，更特別設計全新「台灣夜市」系列，角色們化身為滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等造型，粉絲絕對不能錯過！

是次特展將重現香港特展規模，以「衣、食、住、行」四大主題為核心，觀眾將沉浸式走入《Chiikawa》角色們世界，走入網咖、拉麵店到監獄與討伐名場面等，超過百座立體公仔與巨型雕塑氣偶，將與各位觀眾見面。展內將埋藏多個互動裝置，持有特典套票的粉絲可以舉起專屬的「討伐棒」觸發展場內的特別效果。

「CHIIKAWA DAYS台北特展」由OMOLABO主辦，並與協力夥伴Spiralcute、AllRightsReserved攜手呈獻，將於 7月4日至9月27在華山1914文創園區登場，首輪特典套票將於5月23日網上開售。

是次台北站，將推出由《Chiikawa》插畫家Nagano親筆創作的全新「台灣夜市」限定系列，夜市系列將於展覽中化身成專區展品與限定周邊！在熟悉的夜市場景中，角色們齊齊化身為滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等地道小吃，將在地美食文化融合《Chiikawa》世界。

售票詳情

「CHIIKAWA DAYS 台北特展」採全售票與線上預約制入場。首輪「特典套票」於5月23日中午12:00搶先開放線上預售及預約；一般全票則於6月6日中午12:00起開放線上啟售及預約。

「特典套票」內含單人票一張及討伐棒紀念禮盒一組(3款隨機一款)，限量發售另外，主辦單位預計於5月24日舉辦「開賣慶典快閃活動」，詳情資訊請留意0% TAIPEI官方社群。

票價：特典套票 NTD1580；全票 NTD490；優待票 NTD470；愛心票 NTD245