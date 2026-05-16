Bossini周年感謝祭開鑼 T恤低至$49/精選內衣褲買一送一 全場正價貨品65折！

Bossini紮根香港多年，早已成為許多港人的最愛服裝品牌。即日起至5月25日，Bossini一連十日推出年度優惠「周年感謝祭」，多款夏日必備的T恤、牛仔褲和Polo衫低至$49，指定內衣褲和襪類甚至買一送一。不妨趁機會入手新衣服，為夏日來臨做好準備。

T 恤低至 $49！ 感謝祭分為2大階段，首階段於即日起至5月20日期間舉行，以「門檻低、覆蓋廣」為重點。多款男女裝基本款印花T恤低至$49，而經典百搭的Polo衫只需$79起，相當抵買。

內衣及襪類買一送一 第二階段將於5月21日至25日期間推出，一系列牛仔褲和T恤以超低價發售，精選內衣及襪類更設買一送一優惠。

全場正價貨品65 折 Bossini同時推出多重優惠。顧客選購任何正價貨品，即享65折；公價/特價貨品額外享有75折；全單買滿$700即可額外享95折，顧客買得多，慳得愈多。 Bossini會員可享專屬優惠，當中包括： 雙倍積分：任何消費均可獲雙倍積分。 金卡會藉門檻低至$800：消費滿$800即可升級為金卡會員。 $150現金券獎賞：消費滿$700即送$150現金券，於指定日期消費即可再享折扣。

Bossini周年感謝祭 日期：即日起至5月25日 地點：全港bossini分店 分店地址 分店電話 香港區 香港柴灣新翠商場三樓 330及331 號舖 2505 1861 香港中環德輔道中 25, 27及27A 安樂園大廈地下 2524 9313 香港香港仔中心第三期地下 6-8, 10號舖 2552 7731 香港大嶼山東涌東薈城 512號舖 2478 5020 北角英皇道480號昌明洋樓地下 13B號舖 3460 5821 九龍區 九龍尖沙咀彌敦道 111-139號栢麗購物大道地下 G2號舖 2718 6088 九龍九龍灣德福廣場一期 G19 號舖 2148 9179 紅磡黃埔花園2期地下G11A號舖 3686 0587 九龍鑽石山龍蟠街三號荷里活廣場一樓 108 至 109 號舖 2955 9412 九龍黃大仙龍翔道 136號黃大仙中心北館地庫 LG06 & LG06A號舖 2668 5510 九龍油塘大本型商場地下 40號舖 2891 6270 九龍欽州街西九龍中心一樓 105-106 號舖 2728 8742 新界區 新界將軍澳唐德街 9號將軍澳中心G樓G50號舖 2718 8288 新界荃灣荃錦中心二樓 90-91, 94-103,164-165, 170-171 號舖 2402 4529 新界上水新都廣場二樓 248,251-253 號舖 2679 0478 新界屯門屯盛街 1號屯門市廣場1期2樓2199A號舖 3686 1708 新界將軍澳常寧路厚德邨 TKO Gateway東翼一樓E156號舖 2449 6233 新界青衣青敬路 31-33號青衣城一樓107B號舖 3481 1778 馬鞍山, 新港城中心, 2樓2018-19 及2118 號舖 2609 2110 新界大埔大埔超級城 B區1樓110號舖 3611 5264 新界沙田廣場3樓27A及27B號舖 3686 0804 新界元朗青山公路元朗段 140號地下及閣樓 2443 5727 新界荃灣千色店二樓 204 號舖 2944 9571