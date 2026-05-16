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生活
出版：2026-May-16 08:00
更新：2026-May-16 08:00

Bossini周年感謝祭開鑼 T恤低至$49/精選內衣褲買一送一 全場正價貨品65折！

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Joe50
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Bossini紮根香港多年，早已成為許多港人的最愛服裝品牌。即日起至525日，Bossini一連十日推出年度優惠「周年感謝祭」，多款夏日必備的T恤、牛仔褲和Polo衫低至$49，指定內衣褲和襪類甚至買一送一。不妨趁機會入手新衣服，為夏日來臨做好準備。

Bossini thankful week KV (1)

即日起至5月25日，Bossini一連十日推出年度優惠「周年感謝祭」。

T恤低至$49！

感謝祭分為2大階段，首階段於即日起至520日期間舉行，以「門檻低、覆蓋廣」為重點。多款男女裝基本款印花T恤低至$49，而經典百搭的Polo衫只需$79起，相當抵買。

Chino Pants Print Tee9 休閒褲3 Print Tee5 休閒褲2 Print Tee7 Print Tee4

內衣及襪類買一送一

第二階段將於521日至25日期間推出，一系列牛仔褲和T恤以超低價發售，精選內衣及襪類更設買一送一優惠。

最後三天內衣褲買一送一 多色 Tee 1 多色 Tee 2 牛仔長褲1 多色 Tee 6

全場正價貨品65

Bossini同時推出多重優惠。顧客選購任何正價貨品，即享65折；公價/特價貨品額外享有75折；全單買滿$700即可額外享95折，顧客買得多，慳得愈多。 Bossini會員可享專屬優惠，當中包括： 

  1. 雙倍積分：任何消費均可獲雙倍積分。

  2. 金卡會藉門檻低至$800：消費滿$800即可升級為金卡會員。

  3. $150現金券獎賞：消費滿$700即送$150現金券，於指定日期消費即可再享折扣。

Thankful retail 1 square cover Bossini thankful 會員專享

Bossini周年感謝祭

日期：即日起至525

地點：全港bossini分店

分店地址

分店電話

香港區

香港柴灣新翠商場三樓 330及331 號舖

2505 1861

香港中環德輔道中 25, 27及27A 安樂園大廈地下

2524 9313

香港香港仔中心第三期地下 6-8, 10號舖

2552 7731

香港大嶼山東涌東薈城 512號舖

2478 5020

北角英皇道480號昌明洋樓地下 13B號舖

3460 5821

九龍區

九龍尖沙咀彌敦道 111-139號栢麗購物大道地下 G2號舖

2718 6088

九龍九龍灣德福廣場一期 G19 號舖

2148 9179

紅磡黃埔花園2期地下G11A號舖

3686 0587

九龍鑽石山龍蟠街三號荷里活廣場一樓 108 至 109 號舖

2955 9412

九龍黃大仙龍翔道 136號黃大仙中心北館地庫 LG06 & LG06A號舖

2668 5510

九龍油塘大本型商場地下 40號舖

2891 6270

九龍欽州街西九龍中心一樓 105-106 號舖

2728 8742

新界區

新界將軍澳唐德街 9號將軍澳中心G樓G50號舖

2718 8288

新界荃灣荃錦中心二樓 90-91, 94-103,164-165, 170-171 號舖

2402 4529

新界上水新都廣場二樓 248,251-253 號舖

2679 0478

新界屯門屯盛街 1號屯門市廣場1期2樓2199A號舖

3686 1708

新界將軍澳常寧路厚德邨 TKO Gateway東翼一樓E156號舖

2449 6233

新界青衣青敬路 31-33號青衣城一樓107B號舖

3481 1778

馬鞍山, 新港城中心, 2樓2018-19 及2118 號舖

2609 2110

新界大埔大埔超級城 B區1樓110號舖

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3686 0804

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