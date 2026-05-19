初夏換香時刻! 人氣新作香水精選推介

踏入初夏，空氣開始變得輕盈而帶點暖意，亦正是換上清新香氣的最佳時機。各大品牌紛紛推出全新香水，以花果香、木質調及綠意氣息為主打，將夏日的明亮、活潑與柔和氣氛揉合在香水中。無論是喜歡清新乾淨感，還是帶點甜美層次香調，今個初夏的香氛更著重「輕透感」與「日常易用性」，讓人隨時隨地營造自然迷人的個人氣息。今次編輯精選多款今季人氣新作，帶大家一同用香氣迎接這個充滿活力的季節。

agnès b. | Le Parfum & L’Eau香水系列

香水新品推介 : agnès b. | Le Parfum & L’Eau 香水系列 兩款全新香水系列均以「丁香花」為靈魂。簡約瓶身呼應凡爾賽宮圓柱設計，承載Agnès女士兒時的珍貴回憶。 外盒內側更印有她親自拍攝的花卉照片（Photoprints），別具心思。 金色 Le Parfum 巴黎金韻 ： 宛如月光下的花園。以綠茶與粉紅胡椒引領丁香與晚香玉輕舞，最後以溫暖藏紅花與檀香留下深長尾韻。

粉色 L’Eau 晨光絮語 ： 散發明亮澄澈的氣息。清脆日本梨與木蘭、丁香花輕盈交織，最終留下柔和麝香的親膚感性氣息。

Dior | Les Récoltes Majeures系列 由Francis Kurkdjian傾力打造的三款Dior卓越香水，分別致敬鈴蘭（Le Muguet）、玫瑰（La Rose）和茉莉（Le Jasmin）。這些來自拉科勒諾瓦爾城堡（Château de La Colle Noire）的華貴花朵，是Christian Dior先生的摯愛之花。第二版的"Récoltes Majeures"香水，精選了2025年份的純香，展現了這偉大年份的風采，並使其成為品牌的標誌性年份。

BVLGARI I 帝王紅茶香淡香氛

BVLGARI I 帝王紅茶香淡香氛 柑橘麝香調香水，見證了寶格麗與調香大師 Jacques Cavallier 超過三十年深厚合作的高峰。如同 2025 年重新推出的 Eau Parfumée Thé Vert 與 Thé Blanc，Thé Impérial 也以淡香水形式全新演繹，配方中含有 92% 天然來源成分，並首次引入天然紅茶萃取。這款多層次的香氣採用超臨界流體萃取法，於低溫下提取，能完整保存原材料的天然特性，捕捉茶葉最真實的本質與所有細微差別。

Qeelin | 戈壁繁花香水

Qeelin | 戈壁繁花香水 首個香水系列“循香絲路”，開啟嗅覺創作的全新篇章。 以品牌一以貫之的絲路文明與敦煌文化為靈感。 沙漠花季短暫卻令人難忘，這支香氛捕捉的正是那份明亮與生機。 粉紅李子、荔枝與玫瑰組成鮮明的第一層次; 櫻花與櫻桃讓果香更顯柔和細膩。 輕盈的繁花麝香在尾調鋪展，營造出愉悅而向光的氛圍，象徵“永恆”的希望感。

KAYALI | Eden Sweet Peach: 35 Eau de Parfum 及 Eden Plush Pear 23 Eau de Parfum Eden Sweet Peach | 35 Eau de Parfum 是一款明亮又令人愉悅的果香花香調香水，讚頌成熟夏果的歡愉與感性。靈感來自 Mona Kattan 對水蜜桃的終生鍾愛，香氛以蘋果與佛手柑的氣泡感開場，瞬間提振感官。首調馥郁甜美，香氣隨即綻放成絲滑的果香花心。 Eden Plush Pear | 23 Eau de Parfum 是一款溫柔、透亮的果香花香調香水，捕捉陽光下的柔和懷舊與無憂片刻。靈感源自 Mona Kattan 對梨調的鍾愛，香氛在純真多汁的果味與溫暖奶油般的收結之間取得平衡。初展時濃郁豐盈、帶露水感，隨後徐徐綻放出夢幻般的柔軟質感。這是一款親密而輕盈的香氛，喚起金色光線與不費力的歡愉。

HUDA BEAUTY | Easy Bake Intense Eau de Parfum

HUDA BEAUTY | Easy Bake Intense Eau de Parfum 香氛以令人上癮的花香美食調，將品牌經典的Easy Bake Powder香氣轉化為更濃郁、性感誘惑的感官盛宴。香氣以野櫻桃的甜美作開場，隨後轉化成白花香調，並融合溫暖微辛的肉桂皮與濃郁奶香調的焦糖牛奶，最後以豐盈奢華的波本雲呢拿基調作結。香氛靈感來自品牌經典 Easy Bake Loose Powder 標誌性氣味。調香師把香氣昇華放大，把經典皇牌產品變成一場極致嗅覺盛宴，成為完美妝容最後且最不可或缺的極致點綴。

Michael Kors | Pour Femme Absolu

Michael Kors | Pour Femme Absolu 前調以清新明亮的意大利柑橘與香梨揭開，瞬間喚醒感官，並巧妙地與活力四射的粉紅胡 椒完美平衡。香水的核心是馥郁的大馬士革玫瑰，玫瑰葉的細膩香調進一步提升其層次， 而深邃的香根草則為整體注入厚度與深度。感性的馬達加斯加香草與零陵香豆在基調中交 織，帶來令人沉醉的女性魅力，而安息香則延展了香氣的持久度。

L'Artisan Parfumeur | L'Amant 墨夜私語淡香精

L'Artisan Parfumeur | L'Amant 墨夜私語淡香精 廣藿香承接了兩種衝突的情愫—炙亮與幽暗,猶如字裡行間夾雜坦白與祕密的筆跡。而在陰影深處,莎草、檀香與岩蘭草延展著親密溫潤的尾韻縈繞、呢喃、近乎禁忌。

Le Labo | BIGARADE 18

Le Labo | BIGARADE 18 以最優質的香檸檬和橙花花瓣混入最優質麝香，再加上一兩滴木質香調，就是這樣！ 柑橘的古典氣味和暗沉香調與木香的温暖而擾人心緒，形成緊繃的張力，像一場香氣的拔河，結果難分高下。BIGARADE 18 剛柔並濟，既經典又散發當代氣息，鮮明而持久。

LOUIS VUITTON | AMBRE LEVANT香水

LOUIS VUITTON | AMBRE LEVANT 香水 Ambre Levant 是一款極致的琥珀香氛，它能延緩日落的光芒，並延長肌膚上的光彩。這款精心打造的沉香香水，以其純淨細膩的特質，與市面上常見的沉香陳腐之風截然不同。

NONFICTION | TEARS IN RAIN

NONFICTION | TEARS IN RAIN 現代木質西普調香氛。呈現雨後森林的靜謐氛圍，橡木的深沉泥土香氣，揉合佛手柑的明亮清新與天竺葵的綠意花香，交織出高雅、寧靜與安然的氣息。