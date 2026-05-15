無印良品香港25周年 皇室堡旗艦店3重禮遇 新推周年限定雪糕撻/爆谷

無印良品（MUJI）香港踏入25周年，並於即日起於銅鑼灣皇室堡旗艦店舉辦「與無印良品生活的25年」展覽，精選25件經典商品回顧品牌進駐香港四分一世紀的歷程，同場設三重限定禮遇。同步推出周年限定美食，包括本地製造、備有奶茶及椰奶等四款口味的港式雪糕撻，以及以品牌人氣商品為靈感的三款限定爆谷，即睇以下詳情。

無印良品香港自2001年於沙田重新設立店舖，今年是品牌踏入香港的第25周年，今次展覽精選了25件經典商品，讓顧客重溫這些年來無印良品的各種經典大熱產品。展覽於皇室堡旗艦店內舉行，每日上午11時至晚上9時30分開放，免費入場。

25周年三重禮遇 集印章換帆布袋

配合周年慶祝，皇室堡店同步推出3項限定活動。

活動1：MUJI app會員於5月15日至31日期間在店內或Café&Meal MUJI消費淨值滿港幣250元，可換領周年限定帆布袋一個。

活動2：於展期內到訪展區三個指定印章站集齊印章，即可製作周年限定紀念卡。