無印良品香港25周年 皇室堡旗艦店3重禮遇 新推周年限定雪糕撻/爆谷

無印良品（MUJI）香港踏入25周年，並於即日起於銅鑼灣皇室堡旗艦店舉辦「與無印良品生活的25年」展覽，精選25件經典商品回顧品牌進駐香港四分一世紀的歷程，同場設三重限定禮遇。同步推出周年限定美食，包括本地製造、備有奶茶及椰奶等四款口味的港式雪糕撻，以及以品牌人氣商品為靈感的三款限定爆谷，即睇以下詳情。
無印良品香港自2001年於沙田重新設立店舖，今年是品牌踏入香港的第25周年，今次展覽精選了25件經典商品，讓顧客重溫這些年來無印良品的各種經典大熱產品。展覽於皇室堡旗艦店內舉行，每日上午11時至晚上9時30分開放，免費入場。
25周年三重禮遇 集印章換帆布袋
配合周年慶祝，皇室堡店同步推出3項限定活動。
活動1：MUJI app會員於5月15日至31日期間在店內或Café&Meal MUJI消費淨值滿港幣250元，可換領周年限定帆布袋一個。
活動2：於展期內到訪展區三個指定印章站集齊印章，即可製作周年限定紀念卡。
活動3：參觀展覽後填寫問卷，可獲贈限定貼紙一張。以上禮遇數量有限，送完即止。
25周年限定美食：港式雪糕撻及人氣口味爆谷
此外，無印還特別推出兩款周年限定系列。「雪糕撻」系列由香港本地製造，以港式撻皮配搭雪糕，有奶茶、椰奶、蛋黃及焦糖四款口味，每盒兩個，售港幣48元，於全港無印良品實體店發售。
另一款「周年限定爆谷」系列則以品牌人氣商品為靈感，推出抹茶牛奶味、柚子柑橘糖味及牛油雞肉咖喱味三款，每包售港幣18元。
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