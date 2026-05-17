網上熱話｜內地網民嚴選5大香港大自然靚景 小紅書熱門打卡位曝光！ 大呻「爬個山還堵人」

五一黃金周剛過，香港成為內地遊客其中一個熱門旅遊目的地，更因此而令小紅書出現了大量香港靚地靚景推介帖文。以下整合了小紅書上的5大熱門香港打卡位，雖然打卡位的確風景怡人，但就因為吸引了海量遊客而令兩地網民都高呼「無敵多人」！

1. 麥理浩徑 作為香港首條及最長的遠足徑，全長100公里的麥理浩徑以其國際級的優美風景吸引不少遊客到訪。有不少內地網民於五一特意來香港行麥理浩徑，不過就高呼「無敵多人」、「爬個山還堵人」。

2. 綠蛋島 位於西貢清水灣半島東部的綠蛋島，原名「爛排」，因高空俯瞰形似綠色蛋黃的荷包蛋而得名，更被譽為「香港馬爾代夫」 ，是潛水迷和獨木舟愛好者的運動勝地。於五一期間，綠蛋島亦十分熱鬧，同樣吸引大批獨木舟愛好者。

3. 破邊洲 破邊洲是位於西貢萬宜水庫東壩對出的著名海蝕柱，以壯觀的六角形岩柱和如「管風琴」般的地貌聞名。以網民上傳的照片可見人流量較其他打卡點較少。

4. 南丫島 有網民呻「五一沒有哪一座山不是人堵人」，引來其他網民推薦去南丫島，直指「南丫島人少，有的坐船，有的行山，推薦」。

5. 天星小輪 天星小輪不但是香港歷史最悠久的渡海小輪，乘客更可以在小輪上一邊吹海風，一邊欣賞維多利亞港景色。不過，有內地網民就苦呻天星小輪於五一期間「人多到爆」，睇相都見到人頭湧湧。