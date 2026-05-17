印花換購｜7-Eleven首度聯乘New Balance 12款迷你鞋模型磁貼登場！神還原6款經典鞋款

為慶祝7-Eleven 45周年及New Balance全球盛事 Grey Days，7-Eleven首度聯乘New Balance打破傳統框架，打造驚喜盲盒「Mini拼砌模型磁貼」系列，即睇詳情！
Mini拼砌模型磁貼 神還原6款經典鞋款
「Mini 拼砌模型磁貼」精選粉迷最愛的6大經典鞋款型號，包括：574、2002、2010、990v6、204及1300，每個型號推出2款不同顔色，打造成12款迷你鞋立體模型。
其中11款以盲盒形式於7-Eleven和yuu印花換購，而1300將會作為隱藏版限量登場，絕對是全系列中收藏價值最高的一對！而另一顏色的1300將會於New Balance作門市限定款驚喜登場，只要到指定New Balance門市購買滿 $1,600或購買MADE系列鞋款一雙，即可獲贈1套。
微縮藝術拆解經典型號
是次迷你可愛的「Mini 拼砌模型磁貼」，每隻迷你鞋均可拆分成 6件零件：鞋底、鞋面、支架、鞋帶和兩個 N 字標記，細節滿分！每款模型同時附贈指定顔色的半透明迷你鞋盒。盒身結合7-Eleven及New Balance的標誌性品牌元素，百分百忠實還原鞋碼貼紙細節，無論是鞋碼、還是Barcode等細節都一應俱全。開盒後更有印滿 New Balance Logo的經典包裝襯紙包裹模型，猶如開箱新鞋一樣。
「Mini拼砌模型set」套裝包括：「模型鞋砌圖1 對」及「指定鞋盒款式1 個」。「Mini 拼砌模型set」均預先包裝並隨機換購，將於5月20日早上 7 時起於7-Eleven 及 New Balance 指定專門店正式登場。
電子及實體印花派發日期
由2026年5月20日早上7時起至2026年6月30日止。顧客於7-Eleven實體店舖或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花1張。
「Mini 拼砌模型set」換購詳情
電子印花：由 2026年5月 20日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊20張電子印花，即可免費隨機換購「Mini拼砌模型set」1套(限量5,000套，先到先得，換完即止)；或儲齊4張電子印花加$56，即可隨機換購1套；或儲齊6張電子印花加$88，即可隨機換購2套。
實體印花：由2026年5月20日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊4張實體印花加$56，即可隨機換購「Mini拼砌模型set」1套；或儲齊6張實體印花加$88，即可隨機換購「Mini 拼砌模型set」2 套。
yuu 獎賞計劃會員專享優惠：由2026年5月20日起至2026年6月30日止。兌換日期由2026年5月20日早上7時起至2026年7月3日止。以8,800yuu積分加$25，即可隨機換購「Mini 拼砌模型set」1套。
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