人寵5月好去處 | OneDegree 6周年推全港首個人寵共融陸運會 貓狗都有份 帶埋主子做運動

本港寵物保險品牌 OneDegree適逢品牌成立6周年，繼早前推出「寵寵欲動」周年主題活動後，壓軸大型項目「OneDegree寵寵欲動6運會 – powered by Sport b.」將於2026年5月30及31日，在西九文化區藝術公園海濱東草坪及藝術展亭舉行。 今次活動主打全港首個「貓狗共融陸運會」，以「為未知操fit個body」為主題，不單止為活躍狗狗而設，同時亦歡迎性格外向的貓貓參與，鼓勵主人與毛孩透過日常運動建立健康生活習慣，提升活力，一同迎接未來各種生活挑戰。 活動更聯同agnès b.年輕支線Sport b.合作，融合寵物、運動與時尚元素。場內設有狗狗戶外運動區及貓貓室內競技空間，合共提供6項比賽及6項體驗活動，並配合特色市集、互動工作坊及主題打卡裝置，現場亦會發售OneDegree X Sport b.聯乘限定人寵服飾系列，打造一場集玩樂、運動與潮流於一身的人寵盛會。

即日起開放登記 「寵動員」限定選手包搶先入手

即日起開放登記 「寵動員」限定選手包搶先入手 活動即日起開放早鳥登記，公眾可於2026年5月11日至31日期間透過OneDegree「陪胖日記®」手機應用程式報名，成為「寵動員」。 成功登記者將於5月27日起在應用程式內收到電子入場券，並可於活動當日換領限定「入場選手包」，名額共1,000個，先到先得。 禮品包括： OneDegree | Sport b.限定兩用手提／背包

專屬號碼牌

總值高達HK$400的寵物禮品

一連兩日活動 設比賽、玩樂及打卡體驗 活動一連兩日設有多個互動項目，涵蓋比賽競技、體驗活動及打卡區域，並設室內貓狗獨立空間，讓不同性格的毛孩都能安心參與。完成指定遊戲更可獲取禮品，讓寵物盡情放電。 狗區（海濱東草坪及藝術展亭） 狗狗專區設有3大比賽，包括「鬥快Hand Hand」默契挑戰、「最強龍門」接球賽，以及「50呎親子短跑」競速賽，考驗主人與愛犬之間的反應、速度及配合。 「鬥快Hand Hand」: 在限時內挑戰汪寵動員與主⼈之間的互動默契，考驗指 令反應與合作程度，過程緊張⼜充滿趣味。

「最強龍門」: 由主⼈拋出玩具或球，汪寵動員需成功接住，展現敏捷 反應與專注⼒，場⾯刺激⼜具觀賞性。 「50呎親⼦短跑」: ⼈寵競速賽 主⼈需與汪寵動員⼀同完成短跑挑戰，講求速度與同 步，考驗彼此之間的信任與節奏。 此外，現場亦設有多項互動設施，如人寵DIY工作坊、主題打卡位及自拍區，並提供玩具區讓狗狗自由活動，增加運動量之餘，亦促進主人與毛孩之間的互動。

貓區（藝術展亭｜5月30日限定） 5月30日當日將設貓貓專屬室內活動區，為貓咪提供安全舒適的運動與休息空間，讓牠們在熟悉環境下參與活動。現場設有3項比賽，包括「鬥快食貓條」挑戰、「我要做Model」以及「最強貓捕手」，分別考驗貓咪的反應力、節奏感與動態表現。 「鬥快食貓條」: 喵寵動員限時挑戰進食貓條，考驗主⼦與⽑孩之間的默契與節奏。 「我要做Model」 (只限種⼦寵動員3參與) : 由專業攝影師即場為喵寵動員拍攝造型照，並即場列 成相片配以精美OneDegree限定相框，為喵寵動員留下最可愛的⼀刻。所有喵寵動員的精選造型照，將於5 ⽉ 31 ⽇於「陪胖⽇記®」App 內專屬⾴⾯亮相展⽰！

「最強貓捕手」: 喵寵動員需於限時內，以敏 捷⾝⼿捕捉最⾼分數，考驗喵寵動員反應⼒、敏捷 度與主⼈默契的趣味挑戰，定必成為全場最吸睛的比賽環節。

OneDegree x 阿棍屋領養日

設領養日 推動動物福利 OneDegree亦與本地動物機構合作，於活動期間舉辦「OneDegree x 阿棍屋領養日」，讓公眾有機會近距離接觸待領養貓狗，了解領養資訊，為毛孩尋找理想家庭。 領養日將於5月30日中午12時至下午5時，在西九文化區藝術展亭舉行。 活動詳情 OneDegree 寵寵欲動6運會 – powered by Sport b. 日期：2026年5月30日（星期六）及5月31日（星期日）

時間：中午12時至晚上7時

地點：西九藝術公園海濱東草坪、西九文化區藝術展亭（5月30日限定）

費用：免費入場 備註

部分活動區域需經「陪胖日記®」App登記並領取電子門票入場

人寵市集為開放區域，可自由參與 活動安排： 5月30日：設貓狗室內專區、比賽項目、市集及領養日

5月31日：主要為狗隻比賽及市集（不設貓區及領養日） 同場亦設有 OneDegree X Sport b. 期間限定商店！