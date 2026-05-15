麥當勞App推$46四道菜套餐優惠　任揀將軍漢堡／板燒雞腿飽／12件麥樂雞　再配甜品小食

麥當勞再推限時App優惠！由5月18日至24日，麥當勞App推出全新「$46四道菜套餐」優惠，大家可以自由配搭主食、小食及甜品，包括期間限定的將軍漢堡系列、板燒雞腿飽，以及麥樂雞組合等。除此之外，5月15日至17日期間，App亦同步推出周末限定分享優惠，18件麥樂雞、麥炸雞分享桶及日式甜咖喱雞翼分享桶都有折扣。即睇以下詳情！

$46四道菜套餐任選主食配甜品

今次推出的「$46四道菜套餐」可自由選擇主食，選項包括麥樂雞（6+6件）、板燒雞腿飽套餐，以及近期回歸的將軍漢堡套餐。套餐同時附送一款小食或甜品，選擇包括4件麥樂雞、期間限定抹茶麻糬三角批，或麻糬芝麻新地，組合比平日更抵食。

想食得更豐富，更可加$9.5升級至「大大啖組合」，包括大薯條及柚子椰果梳打茶。大薯條更可配上多款特色調味粉，包括「日式烤雞味」、「大阪燒風味」、「和風紫菜」及「美式BBQ蜜糖」口味。