KATE全新系列正式登港 「淚神系列」抗淚防水睫毛膏/「月光之水母」珠光底妝系列

日本人氣彩妝品牌KATE再度推出兩大話題新作！「月光之水母」底妝系列與「號泣的淚神」眼妝系列正式登陸香港，是次產品更完美適用於香港悶熱潮濕的天氣，研發出極強的抗汗配方、抗淚技術的美妝產品，無論想擁有有如月色的晶瑩剔透光澤肌，還是追求大哭一場後依然保持完美的眼妝，今次新品就絕對不能錯過！

「月光之水母」底妝系列 KATE全新「月光之水母」底妝系列，靈感源自月光下在大海中自由漂浮的水母，其清透、帶微光的質感，正是現代女生追求的原生光澤肌。是次系列運用獨家凝露技術與月色珠光，令底妝長時間維持光澤感，同時加入海洋性美容液成分，令控油抗汗同時，肌膚依然水潤透嫩。

月光之水母凝光妝前乳 全新妝前乳導入獨家的「波光校色」設計，共有兩款色調。LP潟湖粉巧妙能瞬間校正暗沉，打造好氣色的明亮粉透妝效；OG海洋綠則針對泛紅問題，提升肌膚的清透度。兩色同時加入月色珠光及凝露技術，即使單擦不疊加粉底，亦能展現原生光澤感；同時亦令粉底在悶熱天氣下妝感依然不褪色。

月光之水母凝光妝前乳

月光之水母凝光粉底液 粉底液採用「薄膜包覆型凝露」，質地輕盈好延展，高遮瑕同時不厚粉，抗暗沉配方能達至10小時長效持妝，其高濃度的精華液配方，同時令遮瑕與潤澤取得平衡，讓底妝全天候散發透嫩光澤。

月光之水母凝光粉底液

月光之水母凝光蜜粉餅 是次系列最人氣新品，莫過於「月光之水母凝光蜜粉餅」。今次品牌徹底顛覆傳統蜜粉粉感，加入「透亮光澤凝露」及「絲滑凝露」，讓蜜粉緊貼肌膚紋理，呈現絲滑光澤妝感。兩大妝效包括：透明光澤系列(00 清波/01 月波)，適合追求自然清透妝感，多次補妝亦不會感到泛油或乾燥；而彩色漸層系列(PK 櫻波/BU 風波)前者能增加血色感，後者BU風波則能修飾肌膚蠟黃。搭配專屬的「透嫩光澤定妝刷」，隨手一刷就能鎖住光澤、勾勒出立體的五官輪廓。

月光之水母凝光蜜粉餅

「號泣的淚神」開啟眼妝抗淚新標準 KATE全新推出「號泣的淚神」系列，以勇敢流露真正的情感為靈感，。是次系列的「淚之劍」眼線液筆與「淚之盾」睫毛膏，專為對抗號啕大哭、爆汗與摩擦，持久液體配方保證任何情感釋放的時刻，依然令眼妝保持完整無暇。

淚神抗泣眼線液筆 全新「淚神抗泣眼線液筆」使用獨家持久液體設計，極彈筆尖將於皮膚表面形成一層具伸縮性的強韌薄膜。無論是大哭、出汗或出油，都能保持長時間不溶化、不脫落。眼線液筆一共四色，從漆黑到自然棕色，都能完美應對各種場合。

淚神抗泣眼線液筆

淚神抗泣睫毛膏 很多睫毛膏溶化都因為下眼皮的皮脂或底妝的油份轉移至睫毛上，KATE研發出的「淚之盾」成膜防禦技術，正是在睫毛表面建立一道護盾。睫毛膏採用「拔絲延展膏體」及「持久防護成分技術」，能緊密附著在睫毛上。其具延展性的質地，即使多次疊加也不結塊，打造出現在最流行的濃密束感。一共兩款專屬刷頭，分別有纖長款及濃密款，以及各兩色選擇，滿足不同愛好。

淚神抗泣睫毛膏

淚神速卸睫毛膏卸除液 強效的防水妝最怕卸不乾淨，KATE同步推出淚神速卸睫毛膏卸除液。 針對高持久、高成膜的睫毛妝效開發，利用「瞬間分離技術」與「濃稠服貼液體」，無需反覆摩擦即可輕鬆溶解防水膏體。除了不殘留於肌膚，更加入荷荷芭油、角鯊烷等多種美容保養油，同步注入滋潤養護成分，無負擔的卸妝體驗。

淚神速卸睫毛膏卸除液