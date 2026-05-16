《朱古力獎門人》音樂劇11月登陸香港　還原朱古力瀑布＋隆巴小矮人

改編自經典童書《Charlie and the Chocolate Factory》的百老匯人氣音樂劇《朱古力獎門人》，宣布將於今年11月首度來港演出。音樂劇將於11月4日起於香港文化中心上演，將威利旺卡的奇幻朱古力工廠搬上舞台，帶來結合音樂、魔術與大型舞台效果的沉浸式劇場體驗。
經典故事搬上舞台 重現旺卡朱古力工廠
《朱古力獎門人》改編自英國作家Roald Dahl暢銷全球逾2,000萬本的同名小說，故事講述小男孩Charlie Bucket獲得珍貴金獎券後，得以參觀神秘的旺卡朱古力工廠，並展開一場充滿驚喜與冒險的旅程。作品多年來曾多次改編成電影，深受不同世代觀眾喜愛。
今次音樂劇版本將多個經典場面搬上舞台，包括朱古力瀑布、挑選堅果的松鼠，以及搞鬼的隆巴小矮人（Oompa Loompa）等，以大型舞台設計、視覺特效及魔術幻術重現旺卡的奇幻世界。
保留電影名曲 加入全新原創音樂
音樂劇早於2017年在百老匯首演，今次來港演出除了保留1971年電影版中的經典歌曲《Pure Imagination》、《The Candy Man》及《I’ve Got a Golden Ticket》外，亦加入由格林美獎及東尼獎得主Marc Shaiman與Scott Wittman創作的全新歌曲，融合懷舊與現代音樂元素。
製作亦加入拉斯維加斯魔術與幻術設計，透過大型舞台調度與特效，呈現旺卡天馬行空的糖果世界。香港站將由Daniel Plimpton飾演威利旺卡，童星Oliver Wong則飾演Charlie Bucket，並聯同多位百老匯演員參演。
美國運通卡會員可優先訂票 享85折優惠
主辦單位同步公布優先購票安排。由5月15日至6月1日期間，美國運通卡會員可優先訂票，並享高達85折門票優惠。公眾預售則將於6月2日展開。觀眾可於官方網站登記，獲取演出最新資訊及購票詳情。
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