《朱古力獎門人》音樂劇11月登陸香港 還原朱古力瀑布＋隆巴小矮人

改編自經典童書《Charlie and the Chocolate Factory》的百老匯人氣音樂劇《朱古力獎門人》，宣布將於今年11月首度來港演出。音樂劇將於11月4日起於香港文化中心上演，將威利旺卡的奇幻朱古力工廠搬上舞台，帶來結合音樂、魔術與大型舞台效果的沉浸式劇場體驗。

經典故事搬上舞台 重現旺卡朱古力工廠

《朱古力獎門人》改編自英國作家Roald Dahl暢銷全球逾2,000萬本的同名小說，故事講述小男孩Charlie Bucket獲得珍貴金獎券後，得以參觀神秘的旺卡朱古力工廠，並展開一場充滿驚喜與冒險的旅程。作品多年來曾多次改編成電影，深受不同世代觀眾喜愛。

今次音樂劇版本將多個經典場面搬上舞台，包括朱古力瀑布、挑選堅果的松鼠，以及搞鬼的隆巴小矮人（Oompa Loompa）等，以大型舞台設計、視覺特效及魔術幻術重現旺卡的奇幻世界。