【貓奴必讀】貓咪眼中人類4大失禮行為! 原來主人一直在犯規

不少貓奴每天放工回家，第一時間都想親近家中的「主子」，以為這是對貓咪表達愛意，但其實在貓貓世界裡，人類某些自以為親暱行為，可能早已被主子列入「黑名單」，甚至被視為相當失禮甚至帶點「流氓」味的騷擾。 以下整理出4種常見行為，看看自己中了多少項？

貓奴犯罪紀錄 1. 深情對望 , 其實是「挑釁」 好多貓奴都一定會趁著愛貓睡覺時，以含情脈脈的眼神盯著牠那張可愛圓臉,大家可能會覺得這不會打擾到牠們, 但其實在貓咪眼中，長時間直視是一種威脅訊號。 對貓科動物來說，「對視」等同挑釁或準備攻擊。因此，如果主人想表達友善，建議可改為「慢慢眨眼」，這在貓咪世界中才是釋出善意、安心的方式。

貓奴犯罪紀錄 2. 趁牠剛睡著時「手癢」亂摸 貓咪雖然一天花超過 12 至 16 小時睡覺，但其實大部分時間都處於淺眠狀態，而真正的「深層睡眠」時間非常短暫且珍貴。所以,如果主人總是忍不住在牠剛入睡時摸牠、揉牠肚子，這對貓咪來說就是一種赤裸裸的打擾，會讓牠感到壓力倍增。

貓奴犯罪紀錄 3. 毫無預兆的「突襲式」擁抱 人類常說「抱抱是一件幸福事」，但這僅限於人類。貓咪是喜歡掌控環境的生物，當牠突然被雙手騰空抱起、限制行動時，牠會感到極度不安。試想像，如果有一個體型比自己大數倍的生物，毫無預兆地將自己整個抱起，你大概也只會覺得「出事了」。

貓奴犯罪紀錄 4. 不舔自己」被嫌不夠乾淨

貓奴犯罪紀錄 4. 不舔自己」被嫌不夠乾淨 在貓咪世界裡，清潔是生活基本。牠們每天都會花大量時間梳理毛髮，維持身體整潔。相比之下，人類這種「不會自我舔毛」的生物，在主子眼中可能顯得相當「不講究」。再加上經常打擾牠們，簡直就是一個「又不乾淨又愛騷擾的室友」。 結語：愛牠，就先尊重牠 不少貓奴看完後，或許會發現自己幾乎「全中」。雖然這些行為本意是出於愛，但若忽略貓咪的習性與界線，反而容易令牠們感到壓力。真正稱職的貓奴，應該學會觀察主子的反應，給予適當距離與尊重。