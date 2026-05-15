DREYER’S® 免費派新口味雪糕！一連8日全港快閃 即睇派發時間、地點

初夏天氣漸熱，又到雪糕控出動的季節。雪糕品牌 DREYER’S 宣布推出全新「奢華雪糕杯系列」口味，更於5月18日起至6月13日期間，於港九新界舉行免費試食快閃活動，送出兩款新口味雪糕，包括開心果風味以及經典薄荷朱古力口味。人氣男團 P1X3L 成員歐鎮灝更會以「限定店長」身份驚喜現身派雪糕。即睇以下派發時間及地點。



新推美國開心果及薄荷朱古力口味 DREYER’S今次推出的「美國開心果」雪糕，以近年大熱的開心果風味作主打，選用美國開心果磨成醬，融入新鮮牛奶雪糕基底之中，並加入開心果粒，帶來濃郁堅果香與層次口感。 另一款「薄荷朱古力」則以品牌經典人氣口味作靈感，清新薄荷雪糕加入香濃朱古力粒，結合清涼感與可可香氣，延續經典薄荷朱古力配搭。

人氣男團 P1X3L 成員George兩日限定現身派雪糕 活動首兩場將由歐鎮灝親身現身，與粉絲近距離互動兼派發雪糕。品牌以「清新 開心．一嚐心動」為主題，邀請市民率先試食全新「美國開心果」及「薄荷朱古力」兩款奢華雪糕杯，數量有限，派完即止。 George現身日程 5月18日（星期一）中午12時起｜鰂魚涌英皇道附近 5月24日（星期日）下午2時起｜尖沙咀海防道附近



人氣男團 P1X3L 成員George兩日限定現身派雪糕

DREYER’S全港快閃免費試食新口味雪糕 除了限定店長驚喜現身外， DREYER’S之後亦會繼續於多區舉行免費派發活動，大家可於指定時間到場試食新口味雪糕，所有場次均數量有限，派完即止。 「一嚐心動」快閃日程 5月26日（星期二）中午12時起｜九龍灣臨豐街附近

5月28日（星期四）下午4時起｜沙田大圍站附近

5月30日（星期六）下午2時起｜銅鑼灣百德新街附近

6月4日（星期四）中午12時起｜中環中環中心附近

6月6日（星期六）下午2時起｜尖沙咀海防道附近

6月9日（星期二）下午4時起｜九龍塘站附近 6月11日（星期四）中午12時起｜鰂魚涌英皇道附近 6月13日（星期六）下午2時起｜旺角西洋菜南街附近



