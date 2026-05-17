TWICE志效5大不節食瘦身秘訣 想吃就吃＋提早禁食 打造易瘦體質狠甩baby fat

韓國女團TWICE隊長志效(Jihyo)，近日與美國R&B女歌手Jenevieve合作新歌《Hvnly》，MV中她大方展現零贅肉腹肌與緊緻背線，再度引爆fans熱議。志效出道初期曾因豐滿身材與嬰兒肥，慘遭毒舌網友無情攻擊，她之後用實力與毅力逆襲，透過高自律的運動與飲食調整，不靠病態節食，成功蛻變成名副其實的「腹肌擔當」。這次深度拆解志效親自實踐的5大瘦身方法，了解她如何邊吃邊瘦，練出連女生都羨慕的川字小蠻腰。 祕訣 1 ：告別一天一餐 擁抱不節食飲食法 練習生時期的志效，曾飽受經理人公司嚴格的體重管理壓力，為了快速達標，她一度採用一天只吃一餐、全集中在傍晚前進食的極端手段。她受訪時曾坦言，「那時候差點陷入厭食傾向，心理壓力極大。」出道後，她意識到健康才是最重要，果斷放棄節食，將觀念扭轉為，「想吃就吃，但要吃得聰明」。

志效改用少食多餐形式，日常飲食嚴格控制低鹽、低油原則，並大量補充優質蛋白質。起床先喝一杯溫水促進代謝，隨身攜帶冰美式咖啡消水腫，用無痛飲食習慣打造易瘦體質。

祕訣 2 ：傍晚 6 時後禁食 輕斷食給腸胃放假 除了嚴選食材，志效嚴格執行晚餐不超過晚上6時的控制。這並非盲目挨餓，而是類似168輕斷食的概念，留給腸胃充足的排空與休息時間。 志效指，晚餐吃得太晚，極易導致脂肪堆積與翌日水腫。提早結束進食，配合隔天清晨空腹運動，讓身體直接燃燒脂肪，這是她維持緊緻小蠻腰、告別水腫體質的關鍵。 祕訣 3 ：拒絕短期速成 把瘦身內化成生活態度 志效呼籲fans，千萬不要盲目仿效網絡上的極端減肥法。她強大的核心心理素質，在於不再把減重當成短期成績，而是變成生活的一部分。「不要急著看數字，要把健康當成一輩子的事。」將減肥壓力釋放，反而更能持之以恆，這是她瘦得健康的秘訣。

祕訣 4 ：地獄級日操三階段 重訓有氧雙管齊下 志效能在舞台上，擁有驚人爆發力，全靠超高強度體能訓練。為了在回歸前雕塑出精緻線條，她曾透露自己會執行地獄般一日進行三階段運動： 晨間：戶外慢跑或健走3公里，用早晨陽光喚醒新陳代謝。 午間：進行核心訓練與重量訓練，或是普拉提，著重雕塑腹部與手臂肌肉。 晚間：搭配HIIT(高強度間歇運動)或健身單車，進行最後的爆汗燃脂。 這種高低強度交替運動組合，不僅燃脂效率加倍，更是她練出川字腹肌的關鍵。

祕訣 5 ：從排斥到狂熱 每周健行療癒法狂消耗 500 卡 在志效的瘦身活動中，最讓fans跌破眼鏡的莫過於行山。原本對登山極度排斥的她，某次因工作需要勉強嘗試，沒想到一走進大自然便徹底愛上這份寧靜感。 如今志效每周固定安排一次戶外健行，不但是她釋放高壓演藝工作的療程，更是神級燃脂秘笈。科學數據顯示，健行平均每小時可消耗430至550卡路里。志效用自身經驗證明，將運動融入興趣，減肥才能持之以恆。