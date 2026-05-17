超蓮自認香水控 最愛Atelier des Fleurs個性乳香 最美星二代任晴佳 5歲與Chloé一見鍾情

巴黎時尚品牌Chloé，其香氛系列向來是摩登優雅的代名詞。近日品牌尊貴的 Atelier des Fleurs系列，推出全新Mediterranean Essences地中海香氛，專誠邀請「最美千金」何超蓮(Laurinda)，以及影帝任達華與名模琦琦的愛女，有「最美星二代」之稱的任晴佳(Ella Yam)，率先試用並拍攝宣傳照。兩位女神在藍天白雲與蔚藍池畔下展現清新仙氣，一呼一吸間，彷彿將法國南部浪漫海風帶到眼前。

超蓮收藏過百支香水 愛獨特乳香異國感

向來是時尚界寵兒的超蓮，私底下是的Chloé超級fans。對她而言，香水不只是妝容延伸，更是聞得到的美麗，能讓女生氣質更有深度。她笑言自己是香水控，私下喜歡收藏具獨特性的香氛，家中珍藏早已突破百支！每次出國旅行或工作，她最愛的行程就是尋覓新香水。 這次超蓮一看到 Mediterranean Essences 的精美香氛瓶，更是愛不釋手，並大讚：「這次新香氛充滿濃濃度假感，讓人想立刻訂機票飛去地中海！我最推薦當中的Atelier des Fleurs Vert Soleil(燦陽乳香)，採用甚少用作調配香水的乳香黃連木，是地中海常見的灌木，帶有獨特芳香，這款香水最有個性、最特別，最合我的心意。」

Ella 5 歲偷玩媽媽化妝品 盼用私房錢請父母重遊南法

身為Gen Z新世代的Ella，則將香水視為隱形的OOTD(今日穿搭)。她透露自己在大學上課時喜歡沉穩木質香調，能幫助靜心專注；與朋友聚會時則換上甜美花香。談到與Chloé的緣分，Ella分享一個充滿溫暖的童年秘密。原來她在5歲時，常常在媽媽琦琦的化妝枱上，偷拿Chloé香水來玩，精緻瓶身讓她一見鍾情。到了小學，媽媽貼心送她人生第一支Chloé香水，優雅香氣便成為母女間最珍貴的連結。 試用全新地中海系列後，勾起Ella在12歲時與父母到南法旅行的回憶：「那時候最難忘法國延綿不絕的薰衣草田，陽光好溫暖。」如今已長大並踏入模特兒界的她，貼心地許下願望：「現在自己有能力賺錢了，下一次換我用自己錢，請爸爸媽媽再去一次南法度假。」