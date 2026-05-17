著數優惠｜全港34間知名餐廳酒吧 推周一晚市單點菜單八折優惠

對於不少打工仔來講，星期一Blue Monday極需要正能量振奮一下！本地餐飲大集團Cafe Deco Group難得罕有聯手旗下34間餐廳酒吧，將由5月18日起推出「Triple Monday Madness」周一狂熱優惠，逢星期一晚市惠顧集團旗下指定餐廳，即可享晚市單點菜單八折優惠，會員更可享三倍積分獎賞。

34間餐廳酒吧優惠名單包括集團自家品牌AIRSIDE Cafe、ANJU Modern Korean、Bamboo Thai、Bistro Hoi An、CAFE DECO PIZZERIA、Chef’s Cuts、Matjeom、Pier 7 Café & Bar、Smokehouse Bar & Grill、Stormies、tonic及WATERMARK；另有從世界各地引入的國際知名品牌，如來自台灣的段純貞牛肉麵；源自日本的京都勝牛、nana’s green tea、竹麓拉麵及魚がし日本一等。

「Triple Monday Madness」周一狂熱優惠由5月18日起逢星期一晚市堂食推出（適用於下午5時30分後，公眾假期除外），只要到以上指定餐廳便可享晚市單點菜單八折優惠。CDG Privilege會員獎賞計劃成員更可同時享有額外獎賞，每次消費即可賺取三倍積分(CDG$)，並可憑積分於CDG Privilege手機應用程式上兌換餐飲電子禮券。

客人可免費登記成為CDG Privilege會員，享受一系列著數優惠，包括：每消費港幣1元便可賺取CDG$1；累積達CDG$2,000積分，即可兌換價值港幣$100的餐飲電子禮券。舉個例：如消費滿$2,000可獲CDG$6,000，即可用以兌換三張價值港幣$100的餐飲電子禮券，比平日多出兩張。推廣期間的累積積分會於隔日回饋至會員的帳戶，以積分兌換的電子禮券可於下次惠顧使用。

電子禮券勝在可於全天候任何時段使用，$100電子餐飲消費額可以食到竹麓拉麵的人氣「松露雞白湯拉麵」（$98）；段純貞牛肉麵的招牌「招牌紅燒腱心牛肉麵」（$86）；Matjeom的「雪花芝士炸雞」（$98半份）；又或nana’s green tea的「抹茶生朱古力芭菲」（$98）。如禮券換取飲品，可以揀Pier 7 Café & Bar的招牌雞尾酒「Rooftop Garden」（每款$98）；又或Chatime（中環街市分店除外）自選三款台式經典鮮茶系列（合共$96）。

$200電子禮券必食推介

如儲有兩張價值港幣$100的餐飲電子禮券（合共$200），就可以品嘗到CAFE DECO PIZZERIA的「海鮮至尊薄餅」（$198）；AIRSIDE Cafe的「蟹肉手捲麵」（$198）；Chef’s Cuts的「和牛芝士漢堡」（$188）；又或京都勝牛的「牛西冷・青唐辛子味噌御膳」（$168），同摯愛友人一齊分享。

另外，CDG Privilege會員獎賞計劃會為不同級別的會員提供多項獎賞，如迎新優惠券、每月驚喜、全年折扣及生日禮遇等。