2026夏日親子電影節門票開售 逾40場好戲票價$88起 必睇太空館球幕電影/現場配音

暑假備受期待的親子活動來了！康樂及文化事務署電影節目辦事處將於7月11 日至8月16日舉辦《夏日親子電影節》，作為「國際綜藝合家歡」的精選項目，今年一口氣呈獻超過40場精彩電影，並於香港電影資料館、香港大會堂、香港科學館及香港太空館巡迴放映。門票售價只需$88，絕對是性價比極高的夏日好去處。

從毛孩冒險到青春告白



今年電影節的「長片精選」，一口氣搜羅了12部兼具娛樂與教育意義的國際作品。不少電影的故事題材均圍繞可愛動物，像《超巨河馬縮水之旅》中吞下魔菇變大的河馬曼寶，帶領孩子尋找「心靈強大」的解藥；《貓咪雪地交友記》與《千金貓咪落難記》則透過貓狗之間的奇妙友誼，教導孩子放下偏見。