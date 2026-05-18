2026夏日親子電影節門票開售 逾40場好戲票價$88起 必睇太空館球幕電影/現場配音

暑假備受期待的親子活動來了！康樂及文化事務署電影節目辦事處將於7月11 日至8月16日舉辦《夏日親子電影節》，作為「國際綜藝合家歡」的精選項目，今年一口氣呈獻超過40場精彩電影，並於香港電影資料館、香港大會堂、香港科學館及香港太空館巡迴放映。門票售價只需$88，絕對是性價比極高的夏日好去處。
從毛孩冒險到青春告白
今年電影節的「長片精選」，一口氣搜羅了12部兼具娛樂與教育意義的國際作品。不少電影的故事題材均圍繞可愛動物，像《超巨河馬縮水之旅》中吞下魔菇變大的河馬曼寶，帶領孩子尋找「心靈強大」的解藥；《貓咪雪地交友記》與《千金貓咪落難記》則透過貓狗之間的奇妙友誼，教導孩子放下偏見。
電影節也直面青少年的成長課題，例如《肥斌告白大作戰》以幽默感，講述踏入青春期的男孩，因體形被欺凌、在暗戀對象面前出醜，而決心減肥的心路歷程，非常適合家長帶同子女一同探討自我形象；《最後的鯨歌守護者》與《小海蛇千里救家園》則用壯麗的海洋冒險，陪伴孩子勇敢面對心中的恐懼。
星級專家映後分享 太空館球幕特備體驗
為了讓觀影體驗更具深度，電影節特別邀請了3位重量級專家主持映後分享會，包括臨床心理學家馮逸健博士，與家長探討兒童和青少年的自我認同；中大中文系副教授陳煒舜教授，則帶領觀眾遨遊神話文學世界；古物古蹟辦事處助理館長李曉慧，配合以古生物學先驅為藍本的電影《化石獵人的少年時代》，大談古生物學與化石奧秘。
最吸睛特備節目，則是香港太空館聯乘球幕電影《機智貓漫遊太空站》，大小朋友可以在天象廳展開星際探索，映後更可在演講廳參加互動，學習科學知識。
貼心廣東話配音 幼童睇戲無難度
考慮到年幼觀眾需要，大會貼心安排Kaman姐姐(葉嘉敏)及Kinson哥哥(黎景全)，為多部作品進行現場粵語配音；另有21部國際動畫短片組成「動畫短片大派對」，由文仔哥哥(陳建文)以粵語主持並設互動環節，包保現場笑聲不斷！
電影節門票已於城市售票網公開發售，想為子女安排一個充實又好玩的暑假，家長們記得及早搶票了。電影節目辦事處亦將於7月11至12日在西灣河文娛中心舉辦一連兩日《夏日光影奇幻之旅》，包括免費活動及收費工作坊，詳情將於6月上旬在電影節目辦事處網頁公布。
《夏日親子電影節》詳情：
日期：7月11日至8月16日
地點：香港電影資料館/香港大會堂/香港科學館/香港太空館
票價：$88
查詢：電影節目辦事處
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