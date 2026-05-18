著數優惠｜老字號餐飲集團推35周年優惠 豪送片皮鴨/燉官燕/鹽燒方利魚

今時今日，香港老字號能夠屹立35載非常難得，說的是米芝蓮一星夜上海所屬的優意餐飲集團(Elite Concepts)，慶祝集團35周年紀念，分別在香港、中國內地及台灣各地餐廳，推出「35 Thanks」一連串優惠獎賞回饋食客，即睇優惠詳情！

送出禮品超過 1000 份 早於1991年，集團在香港蘭桂坊開設首家餐廳，其後陸續擴展版圖，至今旗下食肆包括夜上海、南海一號、南海二號、鄧記、派舍、eyebar、Avalon等，不少餐廳坐擁優美海景，聚餐環境氣氛一流。其中獲獎無數的米芝蓮一星夜上海，除了尖沙咀及金鐘店之外，更擴展至上海及台北。趁35周年珍貴歷史里程，特意舉辦「35 Thanks」慶祝活動，將於5月22日至6月30 日期間，在優意集團旗下香港、北京和上海的指定餐廳，首次跨越地域聯手推出前所未有的豐富獎賞，禮品超過1000份，包括餐飲現金券、精選名饌禮遇以及幸運大抽獎。