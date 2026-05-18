父親節自助餐優惠2026｜父親節餐飲優惠推介！低至半價/$208起 任食日本海膽/波士頓龍蝦/生蠔（附預訂詳情）

2026年的父親節定於6月21日（星期日），是時候好好慰勞平日辛勞的爸爸！今年香港各大酒店紛紛推出超值的餐飲優惠，由精緻的日本海膽自助餐，到頂頂級的即煎岩手牛及香煎鴨肝應有盡有。預早訂位更有低至半價或早鳥8折等超值優惠，下文即睇詳情！

父親節餐飲優惠｜香港喜來登酒店咖啡廳 自助餐早鳥8折 香港喜來登酒店咖啡廳今年以日本傳統夏祭的「花火、屋台、風物詩」為靈感，推出「父親節海鮮海膽盛典自助餐」。餐廳現場營造出熱鬧的祭典氛圍，更特別選用當季肥美的日本海膽入饌，炮製了超過30款地道日式屋台料理、新鮮日本刺身及澎湃的環球冰鎮海鮮拼盤，連同其他國際冷盤熱食，全場美食合共超過70款！逢星期五至日及公眾假期晚餐時段，現場將會上演「即切即食原條15公斤吞拿魚」表演，而父親節晚餐時段，每位11歲及以上的賓客均可尊享限定的「精緻香煎鴨肝佐黑醋」一份，鴨肝外脆內嫩，配上酸甜解膩的黑醋，奢華滋味。

於 2026年6月17日或之前在喜來登網上商店預訂【父親節海鮮海膽盛典自助餐】自助餐（2026年6月20至21日），尊享以下限時優惠：

－喜來登網上商店預訂父親節自助餐尊享高達8折早鳥優惠

－父親節限定驚喜，晚餐時段每位11歲及以上賓客可尊享限定精緻香煎鴨肝佐黑醋一份

父親節餐飲優惠｜蠔酒吧預訂8折 「父親節維港龍蝦盛宴週日早午餐」$588起 香港喜來登酒店內的蠔酒吧 (Oyster & Wine Bar) 推出「父親節維港龍蝦盛宴週日早午餐」，每位HK$588起，即可尊享兩位用的精緻海鮮拼盤，包括原隻波士頓龍蝦及兩隻即開生蠔，並可享兩小時無限品嚐多款刺身、壽司及招牌冷熱頭盤如即製流心班尼迪蛋及經典足料龍蝦湯。另外更可額外加購升級USDA頂級紐約牛扒（每份加 HK$520，8 安士 / 230 克）及油封鴨腿沙律（每份加 HK$298）等招牌主菜。於父親節當日晚餐時段惠顧，每位男士均可免費獲贈「特濃意大利芝士杯 (Tiramisu)」一份。喜來登網上商店預訂尊享食品8折優惠。

父親節餐飲優惠｜歷山酒店父親節味遊東南亞自助餐 網店預訂75折 歷山餐廳於2026年6月20至21日推出「父親節 x 味遊東南亞」自助餐，每枱即送特濃朱古力榛子蛋糕乙個！大廚精心炮製多款滋補及東南亞美饌，包括花膠響螺燉雞湯、冰梅欖角醬燒黑毛豬肋骨，以及烤肉區的極嫩威靈頓牛柳。回本必食的冰鎮海鮮則源源不絕供應阿拉斯加蟹腳、鱈場蟹腳及即切刺身，自助晚餐更加碼紅蝦、帶子刺身、琵琶蝦、龍蝦三文魚籽腐皮福袋、焗蜜餞火腿、脆炸桂花魚配甜酸汁、煎鴨肝伴薄餅配黑醋汁、慢煮和牛面頰配乾蔥威士忌汁、蝦籽柚皮等矜貴美饌，無限暢飲Asahi生啤。提早預訂可享「兩大送一小」優惠，兩位付費成人享網店75折，同行一位11歲以下小童即可免費享用。



自助午餐（折實價）： 成人 $397.80｜兩大一小 $819.40

自助晚餐（折實價）： 成人 $584.80｜兩大一小 $1,204.40

(折實價已包原價加一服務費)

父親節餐飲優惠｜城景國際City Café 法越風情‧海鮮自助晚餐 城景國際City Café自助餐口碑一向不錯，今個父親節特別推出特別推出「法越風情‧海鮮自助晚餐」 ，精選多款經典美饌，包括法式田螺肉釀酥盒、法式香橙油封鴨腿、甜根菜煙三文魚玫瑰、軟殼蟹牛油果越南米紙卷、越式羅望子燒排骨、勃艮第紅酒燉牛肉、寶雲酥燒羊仔鞍、鮮青胡椒炒牛油蝴蝶蝦等，風味細緻。食客可無限享用空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳及多款日式刺身，開放式廚房即場供應多款即製熱食，包括即切低溫慢燒澳洲和牛、堂煎法國鴨肝及越南牛肉金邊粉等，香氣四溢！

凡惠顧「法越風情‧海鮮自助晚餐」，出示城景國際官方網頁優惠可享成人淨價 HK$368 起；60 歲或以上長者每位 HK$288 起；生日客人更可獲贈半磅生日蛋糕 一個，歡度難忘慶祝時刻。

此外，City Café 即日起亦呈獻震撼自助午餐優惠。凡惠顧自助午餐尊享低至51折優惠，每位$208起及生日客人可獲贈生日蛋糕。



網上預訂

父親節餐飲優惠｜8度海逸酒店 父親節海鮮自助晚餐 8度海逸酒店推出「父親節海鮮自助晚餐」半價優惠，折後每位成人只需HK$384起，性價比極高！必食冰鎮海鮮及即切刺身，包括鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺一律無限量供應，海鮮控不能錯過。刺身及壽司區則提供即點即切的三文魚、鯛魚及阿根廷紅蝦等，款款賣相吸引。冷盤方面，推介清新開胃的芒果牛油果蟹肉沙律及泰式酸辣扇貝沙律，酸甜適中。重點必食主廚即席烹調區美食，蟹粉扣黃金鮑魚以秘製上湯扣煮，鮑魚口感彈牙，伴隨濃郁蟹香；香煎鴨肝伴黑松露汁將鴨肝慢火煎至金黃，油脂滲透至香脆多士中，油香四溢；即煎日本岩手牛油花均勻、肉質細嫩，搭配幼滑的黑松露薯蓉，牛味與松露香完美交織。現場更有即燒日式蒲燒鰻魚及慢火熬製的蟹肉濃湯，同樣值得一試！