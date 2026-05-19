Sanrio x KOSE SUNCUT聯乘防曬登場　買滿 2 件送限量沙灘蓆

KOSE COSMEPORT旗下防曬系列SUNCUT今年再度聯乘Sanrio characters，以「絕對不怕曬黑」為主題，推出2026年夏季限定包裝。今次找來5個人氣角色Cinnamoroll、Pompompurin、Kuromi、Hello Kitty及Pochacco，各自配上不同防曬產品，包裝以角色大頭作主視覺，配合柔和pastel色調，整體比去年更搶眼，無論隨身補擦還是拍照打卡，同樣吸睛。如果在萬寧買滿2件,仲會送限量Sanrio沙灘蓆, 夏天去沙灘最Perfect!

SUNCUT作為專業防曬品牌，全線產品均具備SPF50+ PA++++高效防曬規格，主打由頭髮、面部至身體的全方位防護，有助減少紫外線引致的色斑與乾燥問題。系列中有噴霧、啫喱及精華乳液等不同質地，配合耐久防護薄膜配方，使用感輕盈清爽、不易黏膩，也不易起屑；加上具備防水、防汗及抗潮濕表現，特別適合香港炎熱潮濕天氣。產品無香料、無色素、無礦物油及不含Paraben，敏感肌亦可安心選用。

5 個人氣角色對應 5 款質地 按場合挑選合適防曬

Cinnamoroll限定版：SUNCUT Protect UV Spray SPF50+ / PA++++ 日用速乾防曬噴霧

Cinnamoroll版本主打輕盈速乾，用後形成透明防曬薄膜，可快速噴於面部、身體及頭髮，連後頸、頭頂等平日容易忽略的位置亦可輕鬆照顧。質地清爽不黏膩，適合上班、上學或外出前後隨時補噴，方便日常使用。

Pompompurin限定版：SUNCUT Perfect UV Spray SPF50+ / PA++++ 高耐久防曬噴霧

這款高耐久防曬噴霧主打抗汗、抗水及持久防護，同樣可用於面部、身體及頭髮，尤其適合行山、沙灘、音樂節及各類戶外運動場合。配方在海水環境下有助提升防曬膜穩定度，減少產品隨汗水或海水流失，同時兼顧海洋環境考量。