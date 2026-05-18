GU優惠2026｜夏季感謝節一連10日！40款人氣單品低至$59、短褲$199兩條｜滿額即送抗UV晴雨傘＋玩扭蛋贏禮品

GU優惠2026｜GU夏季感謝節將於5月22日至5月31日一連十日舉行！超過40款人氣春夏單品限時減價，精選男女裝短褲自由組合價$199兩條、女裝T恤$99兩件、人氣裙襬上衣激減至$79！感謝節期間購物滿額即送抗UV輕便晴雨折疊傘；太古城、奧海城及啟德零售館分店更設限定扭蛋機送時尚襪子！即睇必買清單！

GU優惠｜門店＋網店超過40款人氣單品特價！ GU推出超過40款人氣春夏商品限定優惠，包括多款男、女、童裝日常百搭單品，必買商品包括： •指定男女裝短褲 自由組合價HK$199兩條 (原價$149一條)：多款春夏必備短褲均有優惠，包括人氣Jorts膝下短褲、Nylon Multi Pocket Shorts尼龍多口袋短褲等，任選2件$199！

•指定女裝T恤 自由組合價$99 兩件(原價$59一件)、指定男裝 BOXY T 恤 注目價格$59 一件 (原價$99一件)：不同剪裁輪廓的T恤，是不分季節的造型好物，一件即可提升時尚感！

•女裝熱賣Tunic裙襬上衣系列優惠低至$79：Tunic裙襬上衣系列是今季人氣大熱款式，可內搭背心或T恤，為造型增添層次。

GU優惠｜消費滿額即送GU輕便晴雨折疊傘 5月22日至5月31日感謝節期間，凡於GU門店或官方網絡旗艦店單次購物淨額滿$400之顧客，即可獲贈輕便晴雨折疊傘乙把，備有藍色和米色兩款清爽夏日配色，顏色隨機派發，不設挑選。折疊傘設計小巧輕盈，並附收納袋，方便隨身攜帶，同時具備防紫外線的抗UV機能 (UPF 50+*)，晴雨兼用，非常實用！

GU優惠｜消費滿額即玩GU扭蛋機贏獎品 趁著佛誕長假期，GU亦為親子顧客準備限定驚喜！5 月 22 日至 5 月 25 日 期間，凡於太古城店、奧海城店或啟德零售館店單次購物淨額滿 HK$300¹，並包括最少一件童裝商品，即可參與扭蛋機遊戲乙次²，獲得 GU 指定時尚襪子乙對3。數量有限，先到先得，送完即止。禮品隨機發送，不設挑選。

GU優惠｜會員獨家 免費送男女裝Jorts膝下短褲 GU會員於感謝節可參加獨家活動「會員評價有禮賞」，凡於5月22日至5月31日23:59前，於官方網絡旗艦店撰寫指定商品¹的真實試穿心得評價，並提交簡單活動登記表格，GU將揀選100位會員送出價值$149的男裝或女裝Jorts膝下短褲乙條，評價愈具體愈高機會中選。 簡單活動登記表格