網上熱話｜港女拼多多買假眼睫毛中伏 獨特收費+包裝引網民炮轟：黐線！

不少人習慣網上購物，直接送貨到屋企夠方便快捷。不過，正正因為網上款式花多眼亂，有時一不留神的確容易買錯或者誤墮網購陷阱。早前，一位港女在社交平台分享自己拼多多買假眼睫毛的中伏經歷，其有趣的收費及獨特包裝引起大批網民熱烈討論。

港女拼多多買假眼睫毛中伏 不時會看到網民討論網購的中伏經歷，有時真係「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」。早前，一位港女在社交平台分享自己在拼多多上網買假眼睫毛的經歷，並上傳圖片引起一眾網民嘩然，只因她所購買的假眼睫毛竟然沒有包裝，直接黏貼在運貨的包裝袋上，可謂環保至極。

沒有包裝不合衛生 事主承認自己未有睇清楚，未有睇到店家寫明是「單眼試妝」的假眼睫毛，亦不解原來「3簇」的意思是「3執」，因此假眼睫毛到手時只有一隻眼的份量。而她揚言「最搞笑嘅係佢仲要毫無包裝，就咁將3執毛黐落快遞個袋度」，直斥「好唔衛生，拎完個快遞嚟手就掉咗落垃圾桶」。

圖片來源：Unsplash@Hayley Kim Studios

網民留言熱議 有網民查看紀錄，發現店舖其實「寫到明」，「得3簇係for單眼試妝，只怪無睇清楚，個賣家應該好開心，一盒60簇先賣6.5，但一袋3簇都4.5」。惟大部分網民的重點放在包裝之上，「最搞笑真係就咁黐喺個袋度寄，笑到癲咗」、「盒都無，壓到變晒型都用唔到」、「好多菌嘅感覺」，更苦中作樂表示「物輕情意重，千里送眼睫毛」。