大快活請睇戲晚市滿$150即送《寒戰1994》飛兩張 指定分店限定+換領攻略

連鎖快餐店大快活，推出超吸引晚市限時優惠饗宴老饕與影迷。由即日起，市民只需親臨全港6間指定大快活分店，於晚市時段消費滿指定金額，並完成簡單步驟，即可免費獲贈萬眾期待的港產鉅片《寒戰1994》電影換票證一套兩張。

兩步即拿免費戲飛 限量供應送完即止

大快活這次「晚市有賞」活動玩法非常簡單。顧客於下午5時30分後的晚市時段，前往指定門市的收銀處點餐。點餐時向職員出示大快活官方 Facebook或 Instagram的相關活動帖子，消費額滿$150，即可現場獲贈《寒戰1994》電影換票證兩張。不論是與伴侶拍拖、與朋友聚會，還是與家人共享晚餐，都能輕鬆達標換領門票。