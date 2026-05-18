大快活請睇戲晚市滿$150即送《寒戰1994》飛兩張 指定分店限定+換領攻略

連鎖快餐店大快活，推出超吸引晚市限時優惠饗宴老饕與影迷。由即日起，市民只需親臨全港6間指定大快活分店，於晚市時段消費滿指定金額，並完成簡單步驟，即可免費獲贈萬眾期待的港產鉅片《寒戰1994》電影換票證一套兩張。
兩步即拿免費戲飛 限量供應送完即止
大快活這次「晚市有賞」活動玩法非常簡單。顧客於下午5時30分後的晚市時段，前往指定門市的收銀處點餐。點餐時向職員出示大快活官方 Facebook或 Instagram的相關活動帖子，消費額滿$150，即可現場獲贈《寒戰1994》電影換票證兩張。不論是與伴侶拍拖、與朋友聚會，還是與家人共享晚餐，都能輕鬆達標換領門票。
主辦方特別提醒市民，本次優惠只限收銀處惠顧的訂單，使用手機點餐或自助點餐機，將無法享有此優惠。由於戲飛數量有限，送完即止。大家落單前記得主動向收銀職員表明要換領戲飛，以免錯失良機。
全港6間指定換領分店地址一覽
本次活動僅限以下6間特定交通便利的分店參與，涵蓋港九新界：
港島區
中環店：中環皇后大道中38-48號萬年大廈2字樓
銅鑼灣店：銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期1樓109號舖
九龍區
尖沙咀圓方店：柯士甸道西一號圓方地下舖位G002-03
佐敦店：佐敦道23號新寶廣場1樓1及2號舖
藍田店：藍田匯景道8號匯景廣場第五層1號單位32及33號舖
新界區
沙田店：沙田車站圍1號連城廣場14號舖
今晚一於約埋親友「飯腳」，一邊品嘗大快活熱騰騰的招牌晚餐，一邊贏取免費電影飛，入場欣賞經典電影的續作《寒戰1994》。
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