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出版：2026-May-18 15:30
更新：2026-May-18 15:30

大快活請睇戲晚市滿$150即送《寒戰1994》飛兩張 指定分店限定+換領攻略

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Joe23

大快活請睇戲晚市滿$150即送《寒戰1994》飛兩張 指定分店限定+換領攻略

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連鎖快餐店大快活，推出超吸引晚市限時優惠饗宴老饕與影迷。由即日起，市民只需親臨全港6間指定大快活分店，於晚市時段消費滿指定金額，並完成簡單步驟，即可免費獲贈萬眾期待的港產鉅片《寒戰1994》電影換票證一套兩張。

兩步即拿免費戲飛 限量供應送完即止

大快活這次「晚市有賞」活動玩法非常簡單。顧客於下午530分後的晚市時段，前往指定門市的收銀處點餐。點餐時向職員出示大快活官方 Facebook Instagram的相關活動帖子，消費額滿$150，即可現場獲贈《寒戰1994》電影換票證兩張。不論是與伴侶拍拖、與朋友聚會，還是與家人共享晚餐，都能輕鬆達標換領門票。

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主辦方特別提醒市民，本次優惠只限收銀處惠顧的訂單，使用手機點餐或自助點餐機，將無法享有此優惠。由於戲飛數量有限，送完即止。大家落單前記得主動向收銀職員表明要換領戲飛，以免錯失良機。

全港6間指定換領分店地址一覽

本次活動僅限以下6間特定交通便利的分店參與，涵蓋港九新界：

港島區

中環店：中環皇后大道中38-48號萬年大廈2字樓

銅鑼灣店：銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場11109號舖

九龍區

尖沙咀圓方店：柯士甸道西一號圓方地下舖位G002-03

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佐敦店：佐敦道23號新寶廣場112號舖

藍田店：藍田匯景道8號匯景廣場第五層1號單位3233號舖

新界區

沙田店：沙田車站圍1號連城廣場14號舖

今晚一於約埋親友「飯腳」，一邊品嘗大快活熱騰騰的招牌晚餐，一邊贏取免費電影飛，入場欣賞經典電影的續作《寒戰1994》。

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