你家狗狗聰明嗎？國外爆紅狗狗IQ測驗 7關卡看清汪星人聰明度

想知道家中愛犬是否聰明，未必要找專家評估。近日外國有一套非常流行的「狗狗IQ測驗」，只需在家中利用毛巾、杯子、紙箱及零食等簡單道具，便可初步觀察狗狗的記憶力、解難能力及邏輯反應。據《Newsweek》報道，這套測試由Omni Calculator設計，並參考犬類智力研究專家Stanley Coren的研究概念，把狗狗常見的認知能力拆分成7個小關卡，讓主人在互動中了解毛孩的思考模式。想知道愛犬最後總共有幾多分？快快跟住以下指示來評估一下啦！

狗狗測IQ第1關:「毛巾脫困」 主人可把一條輕薄毛巾蓋在狗狗頭上，觀察牠需要多久才能自行甩掉或撥開毛巾。這一關主要測試狗狗面對突發狀況時的反應與應變能力。 5分：15秒內成功脫困 3分：15至60秒摸索 1分：超過60秒仍未能掙脫

狗狗測IQ第2關:「零食藏匿」 主人當着狗狗的面，把零食藏在毛巾底下，看看牠能否迅速找出目標。 5分：直接衝向零食並在15秒內翻開毛巾 3分：知道零食位置但找錯，並在15至60秒內完成 1分：找超過60秒/放棄(被其他事物分散注意力)

狗狗測 IQ 第3關:「三杯記憶」 準備3個倒扣杯子，當着狗狗的面把零食藏在中間杯，再帶牠離開房間30秒後返回。這兩關分別可反映狗狗的專注力與短期記憶。 5分：牠一回來便直奔正確杯子 3分：先聞錯的空杯但最終成功找到 1分：完全選錯或似乎忘記目標

狗狗測 IQ 第4關:「障礙物繞路」 主人可用紙箱搭出一道看得見零食、卻無法直接穿過的屏障，再把零食放在另一端。這一關主要觀察狗狗能否因應障礙調整策略。 5 分：發現鑽不過去，30秒內繞過屏障去吃零食 3 分：試著硬鑽或用爪子掏了一陣子後，才決定繞路 1分：一直堅持從窄縫鑽過去／只懂對着零食吠叫

狗狗測 IQ 第5關:「沙發下撈零食」 主人可把零食塞到沙發或重櫃底下，位置要剛好是狗狗嘴巴碰不到、但前爪可以伸入。這有助觀察牠是否懂得靈活運用身體不同部位解決問題。 5分：狗狗立即用爪把零食勾出來 ３分：開始先用鼻子聞或用嘴巴嘗試，失敗後才改用爪子 1分：只會靠鼻子或嘴巴，最後放棄

狗狗測 IQ 第6關:「名字辨識」 主人可先用平日呼喚狗狗的語氣，說出一個無關詞語，例如「花朵」，數秒後再叫出牠的名字。 5分：聽到「花朵」時很放鬆，聽到名字的瞬間立刻豎起耳朵或歪頭 3分：聽到兩個詞都有點反應，但明顯對名字更感到興奮 1分：對這兩個詞的反應完全一樣（或沒反應）

狗狗測 IQ 第7關:「鑰匙聲測驗」 在狗狗看不到的情況下，悄悄拿起車匙或行李箱，觀察牠會否把聲音與「準備出門」聯想起來。這關較着重狗狗對語音與生活線索的辨識能力。 5分：一聽到聲音便衝向門口或找牽繩 3分：只是好奇望向主人，仍等待下一個提示，得3分 1分：看著主人拿起東西，但完全沒把這聲音跟「出門」連結在一起

完成 7 關後，可把分數加總評估表現: 總分30至35分，代表狗狗具備出色的解難能力與學習潛力； 20至29分屬相當聰明，學習效率頗高； 10至19分則屬一般水平，反映牠未必特別着重解題，但仍然活潑可愛； 若低於10分，也不代表狗狗不聰明，只可能是牠對遊戲興趣不大，或個性較為隨性。 分數高低未必足以全面反映狗狗的真正能力。狗狗的聰明表現本來就有不同面向，每隻狗的個性、動機與強項都不一樣，因此主人毋須過分執着於結果。