營養在寵物異位性皮膚炎管理中的作用 理解長期控制與均衡飲食的力量

異位性皮膚炎，可理解為對環境中某種物質過敏, 如對塵蟎敏感，是一種常見且令人困擾的皮膚病，且影響著許多寵物。如果你的狗或貓經常搔癢、皮膚發炎，或反覆出現耳朵和皮膚感染，那麼罪魁禍首很可能是異位性皮膚炎。需要注意的是，這是一種長期疾病，目前尚無根治方法。獸醫的主要目標是與寵物主人合作，通過持續的護理來控制症狀並維持寵物合理的生活品質。 多模式治療：多種方法結合 治療異位性皮膚炎需要團隊協作和結合多種療法，這稱為多模式療法。首先，寄生蟲控制非常重要，因為跳蚤和螨蟲會加重搔癢和皮膚問題，因此定期預防是必須的。第二，感染管理也是關鍵，因為患有異位性皮膚炎的寵物容易發生細菌和酵母菌皮膚感染，需及時治理。第三，獸醫可能會處方抗癢藥、免疫治療（過敏針或滴劑）或外用藥物來減輕炎症及緩解不適。最後，營養在維持寵物皮膚健康和降低病情發作方面扮演重要角色。

營養在皮膚健康中的作用 均衡飲食不僅能讓您的寵物精力充沛，還能強化皮膚的天然屏障，幫助控制炎症和搔癢，減輕病情發作的嚴重程度，並改善寵物毛髮的整體外觀與觸感。不妨將皮膚想像成防護盾；當它健康強壯時，就能更好地抵抗過敏原和刺激物。 促進皮膚健康的關鍵營養素 某些營養素對於患有異位性皮膚炎的寵物尤其重要，以下是它們的作用： • 多元不飽和脂肪酸（PUFAs）：魚油和一些植物油中含有的 Omega-3和Omega-6脂肪酸，有助於減少皮膚炎症和緩解搔癢，並改善皮膚的保濕屏障，使其不易乾燥和受到刺激。

• 優質蛋白質：蛋白質是製造新皮膚細胞的基礎，易於消化的優質蛋白可促進皮膚修復，並使毛髮光澤。 • 維生素A：促進正常皮膚細胞的生長與修復，預防皮膚乾燥、脫屑，並支持免疫系統。 • 生物素：這種B群維生素有助於維持皮膚和毛髮健康，減少乾燥和脫屑。 • 維生素C：具抗氧化作用，能保護皮膚細胞免受損傷，並促進膠原蛋白生成，增強皮膚強度。 • 鋅：對皮膚癒合和免疫功能至關重要，缺鋅可能會導致脫毛和皮膚狀況不佳。 • 煙酰胺（維生素B3）：有助減少炎症，並增強皮膚的保護屏障。

• 維生素E：另一種抗氧化劑，能保護皮膚細胞並緩解搔癢。 香港常見的環境過敏原是甚麼？ 香港寵物的過敏症多由屋塵蟎（HDM）引起。屋塵蟎是生活在溫暖潮濕的室內環境中的微小昆蟲，如地毯、靠墊和寢具（見影片1）。寵物可能對這些蟎蟲及其排泄物產生免疫反應，引發過敏。城大動物醫療中心的皮膚科專科是香港唯一提供血液和皮膚測試（見圖1）來檢測環境致敏原的獸醫診所。一旦確定了這些致敏原，我們就會進行免疫療法，幫助寵物建立免疫耐受性。

用於檢測環境過敏的皮膚測試

結論：控制、耐心與整體治療 寵物的異位性皮膚炎可能難以治療，但通過多模式治療方案——包括寄生蟲預防、感染控制、藥物治療和針對性營養——能幫助寵物改善生活品質。記住，重點在於長期管理和持續照護，而非速成解決。只要保持耐心，配合全面治療，你也可為毛孩打造一個更健康快樂的皮膚狀態。

城大動物醫療中心皮膚科專科獸醫 韓福壽醫生

寵物健康聯盟（Pet Health Alliance，PHA）匯聚香港頂尖獸醫及寵物健康專業力量，建立一個可信、易用、資訊準確且與時並進的健康平台，讓你更有信心掌握毛孩的健康，把「預防勝於治療」落實成日常習慣。PHA 榮幸推出首個協作倡議 「Take Your Pet to the Vet」，推動定期檢查與及早疾病發現，及早守護犬貓長遠健康，讓牠們得到應有的優質照護。立即瀏覽 www.healthypets-hk.com 了解活動詳情，為毛孩的預防保健踏出下一步。 專欄：城大動物醫療中心 『動物醫聊』 簡介：本專欄由城大動物醫療中心的專科及全科獸醫，分享實用的寵物健康知識及資訊，提升大眾對動物健康的認識與照顧能力。

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