壽司郎｜壽司郎宣布連開兩店！選址灣仔英皇集團中心+九龍灣淘大 $10極上中吞拿魚腩壽司

壽司郎新店｜壽司郎宣布即將強勢進駐灣仔英皇中心及九龍灣淘大，附近街坊又多個用餐選擇！另外「豐洲甄選」第2彈亦將同步登場 ，精選極上中吞拿魚腩只需$10，人氣炙燒焦糖鵝肝更會快閃回歸！即睇新店地址、開幕日期及必食新品推介！

壽司郎新品速遞

除了新店即將開幕，壽司郎由5月19日起更為大家帶來「豐洲匠心甄選」系列第二彈。是次重點推介「特選魚3貫盛」($32)，集合了北海道八角魚、鰆魚以及鰹魚赤身三款魚，讓食客一次過品嚐日本魚鮮風味！此外，還有產自長崎的「店內現煮八爪魚」($17)，現場水煮即時鎖住鮮味，口感清爽彈牙；以及性價比極高的「極上中吞拿魚腩」($10)，絕對是抵食之選！而人氣「炙燒焦糖鵝肝」($17)亦將於5月22日起壓軸回歸，金黃焦糖覆蓋豐腴鵝肝，經過炙燒後香氣濃郁誘人，近期去壽司郎必試！