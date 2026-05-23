日夜保養大不同！睡前保養 7 個步驟＋4 大常見誤區

不少人以為護膚只靠產品夠貴、步驟夠多便有效，其實真正關鍵是在於晚上保養節奏是否做得準確。經過一整日的日曬、油脂分泌、空氣污染，以及化妝與防曬殘留，肌膚到了夜晚是更需要溫和清潔與適度修護。只要掌握正確次序，再避開幾個常見誤區，晚間幾分鐘的保養，便可足以令膚感更穩定，第二日上妝亦會更貼服。

為何晚間是護膚黃金時間？ 晚間護膚的重要之處，在於肌膚終於可以暫時離開紫外線、髒污與彩妝等外來刺激，進入較適合修護的狀態。這個時候先做好洗卸，再補充水分與油分，通常比亂疊加產品更實際。至於面膜，很多人都會在睡前使用，原因正是它常被視為集中保濕與調理的一步，適合放在清潔之後、鎖水之前。 不過，面膜並非敷得越密越好。一般保濕片狀面膜可先參考產品建議，再按個人膚況調整使用頻率與停留時間；如果敷得太耐，面膜紙反而會令肌膚表面感到更乾。至於酸類面膜、泥膜、清潔面膜或去角質型產品，使用次數更應保守，如出現刺痛、泛紅或不適，應先停用，再按產品說明與個人狀態重新評估。

睡前護膚次序：由清潔到鎖水的完整流程 睡前護膚次序第1步：先卸妝，帶走防曬與彩妝殘留 只要日間有塗防曬、粉底、遮瑕、帶潤色功能的底妝，甚至使用防水眼妝，晚上都一定要做好卸妝。這一步的目的，不是把臉洗到乾淨發白，而是先將油脂性殘留溶解，讓之後的潔面更有效率。淡妝人士可選卸妝水或卸妝乳，但如果妝容較完整或帶防水配方，最好用卸妝油/卸妝膏會較適合；眼唇位置則可考慮使用專用產品，以減少摩擦。 步驟小提示: 卸妝動作一定要輕一點，特別是眼周與面頰位置，反覆拉扯容易令肌膚感到不適。如產品需要乳化，應按說明加水按摩後再沖洗，否則殘留的油膜或會影響之後護膚品的使用感。

睡前護膚次序第2步：潔面，洗走汗水、皮脂與卸妝殘餘 潔面是晚間護膚的基礎。一般來說，選用性質較溫和的潔面產品已足夠，先在掌心起泡，再輕柔洗面約20至30秒，便可帶走汗水、皮脂與卸妝後殘留物。如果一味追求洗後乾爽甚至繃緊，反而可能令肌膚更乾，後續即使再敷面膜，使用感也未必理想。 步驟小提示: 挑選潔面產品時，可按自己膚質與喜好出發，重點是洗後不過分乾澀，亦不會因香味或磨砂顆粒令皮膚增加負擔。

睡前護膚次序第3步：化妝水，先補水再提升舒適感 洗面後，肌膚表面水分較易流失，這時可按需要使用化妝水，輕拍或用手心按壓，幫助肌膚回到較舒服的狀態，也令後續產品更易推開。化妝水並非人人必須，但如果習慣在晚間敷面膜，它可作為前置補水的其中一步，令肌膚在敷面膜前不會太乾。 步驟小提示: 若當晚肌膚狀態不穩，建議優先選擇成分較簡單、使用感溫和的產品，亦盡量避免在同一晚同時使用多種酸類護膚品與刺激性面膜，以免增加不適機會。

睡前護膚次序第4步：精華液，按膚況加強保養 精華液通常屬於針對性較高的一步，可按保濕、舒緩或其他個人需要作選擇。對大部分人而言，先以保濕為主已相當足夠；至於其他功能型產品，可以按照產品說明與自己膚況作出調整，不必盲目追求一次過疊擦太多層。 步驟小提示: 至於精華液與面膜誰先誰後，關鍵在於面膜種類。如果當使用一般保濕片狀面膜，多數情況可在化妝水後先塗精華，再敷面膜；若屬泥膜、清潔面膜或需要沖洗的類型，通常會放在潔面後、化妝水前，洗淨後再進入一般護膚程序。

睡前護膚次序第5步：面膜，視乎類型安排位置 不少人最困惑的，正是「先敷面膜還是先擦護膚品」。如果是常見的保濕片狀面膜，較常見的次序為「潔面→化妝水→精華液→面膜→乳液或乳霜」；若想簡化程序，也可改為「潔面→化妝水→面膜→乳液或乳霜」。重點不在步驟多少，而是面膜之後仍要做好鎖水。 步驟小提示: 如果是使用OVERNIGHT面膜，其質地多接近凝霜或乳霜，通常可放在晚間護膚最後一步，作為睡前封層，也可依產品設計取代晚霜。不過，不同品牌的配方與建議用法未必一樣，使用前仍應先看清包裝說明。

睡前護膚次序第6步：眼霜，照顧較易乾燥的眼周 眼周肌膚較薄，如果本身容易乾燥，可在精華液之後、乳霜之前加上眼霜；若當晚敷了片狀面膜，則可待取下面膜並輕按吸收後再塗。使用時以無名指輕點眼下與眼尾便可，不宜太貼近睫毛根部，以免入眼引起不適。

睡前護膚次序第7步：乳液或乳霜，為保養程序收尾 乳液、乳霜或晚霜的作用，在於幫助鎖住前面補上的水分與油分。很多人敷完面膜後，見到皮膚表面仍有精華便直接睡覺，但如果缺少最後這一步，水分仍可能逐漸流失，到翌日反而覺得繃緊。換言之，面膜並不能完全取代鎖水產品。 步驟小提示: 至於質地選擇，可按膚質作簡單調整：油性肌可考慮較清爽的乳液或凝乳；乾性肌可留意滋潤度較高的乳霜；混合肌則可在兩頰稍作加強，T字位置薄塗便可。

睡前護膚4個常見誤區

睡前護膚4個常見誤區 即使護膚程序看似完整，若日常習慣出了問題，效果同樣會打折。以下4個常見錯誤，正是很多人晚間保養時最容易忽略的細節。 睡前護膚誤區1. 面膜敷太久 片狀面膜並非敷得越久越有效。一般而言，按產品建議停留15至20分鐘已經足夠；若時間過長，面膜紙水分流失後，反而可能令肌膚表面更乾。若擔心敷面膜時分心，不妨先設定提醒時間，避免不知不覺敷過頭。 睡前護膚誤區2. 省略鎖水一步 不少人以為化妝水與精華液已足夠，便把乳液或乳霜省略，但這正是晚間保養最常見的失誤之一。若沒有後續鎖水，前面補上的水分與保養成分未必能好好停留，整體使用感亦可能大打折扣。

睡前護膚誤區3. 保養次序顛倒 護膚並非步驟越多越好，次序同樣重要。若未做好洗卸便急於塗護膚品，或未補水已先厚塗鎖水產品，都可能令整體程序失去意義。簡單來說，先清潔、再補水、最後鎖水，會較容易掌握。 睡前護膚誤區4. 長期捱夜 晚間保養做得再仔細，若長期睡眠不足，膚況亦未必容易穩定。規律作息對整體精神狀態與肌膚表現同樣重要。若想令皮膚看起來更有光澤，與其一味加產品，不如先由減少捱夜開始。