肌研推 wigglewiggle 限量聯乘系列 每支附送橡筋配飾

日本護膚品牌肌研今個夏天首度與韓國設計品牌wigglewiggle合作，推出限量版肌研水系列，主打「Chill水潤微笑」概念。系列換上品牌標誌性的繽紛包裝，並配以限量版髮帶或配飾，為夏日護膚增添儀式感。今次聯乘以wigglewiggle一貫的多巴胺配色作主軸，微笑小花、Wiggle Bear、Little Play Bunny及彩虹微笑等角色均現身包裝設計之中。品牌希望藉此為日常護膚注入較輕鬆的生活感及療癒感。

Hada Labo x wigglewiggle 限量版套裝 Hada Labo x wigglewiggle限量版肌研水連髮帶或配飾套裝，已於今日起至7月期間限定發售。系列共設四款設計，收藏元素較重，適合喜歡品牌角色及韓系風格配件的消費者留意。

產品主打夏日保濕需要，特別針對長時間處於冷氣環境、肌膚乾燥粗糙，或曬後出現泛紅缺水等情況。 · 1 分鐘快速保濕!! 獨家乳酸菌發酵透明質酸分子較細，可於短時間內滲透肌膚，幫助減少水分流失，提升鎖水能力。 · 修復方面，產品稱可提升曬後修護表現，並有助舒緩因日曬引起的不適與泛紅。 · 配方不含酒精、香精及防腐劑，較適合敏感肌人士使用。 · 系列加入5重透明質酸，主打全天候補水、鎖水及儲水。 · 質地清爽不黏膩，較易被皮膚吸收，油性及混合性肌膚亦可使用。

· 產品分為適合偏油性肌膚的「清爽型」，以及適合乾性與混合性肌膚的「濃潤型」，可按天氣及膚質需要選擇。