十字冰室聯乘十字牌 講：我只想身體健康 即送免費乳酪 打卡再賞雙倍健康

人氣茶餐廳十字冰室，聯同陪伴大家成長的十字牌鮮奶，特別推出超好玩快閃神秘福利，用實際行動為香港人打氣，助你時刻keep住最佳狀態。由即日起，市民只要親臨十字冰室任何一間分店，無論是坐低慢慢享受港式下午茶，還是買外賣返辦公室拼搏，只要在結賬或點餐時，對店員講出打氣暗號：「我想要身體健康」，店員就會即時為你送上「十字牌」指定口味乳酪一杯。

口感綿密、充滿乳酸菌的乳酪，絕對是忙碌生活中的健康加油站。如果你想為健康再走多一步，福利還能翻倍！現場拿到乳酪後，只要與十字冰室的特色裝潢或位置打卡，並將照片上傳至Facebook或Instagram個人動態分享，向店員出示畫面，即可額外獲贈多一杯指定乳酪。一次消費，雙份健康，讓你與身邊的家人朋友，一同分享這份快樂。