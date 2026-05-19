熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-19 13:00
更新：2026-May-19 13:00

十字冰室聯乘十字牌 講：我只想身體健康 即送免費乳酪 打卡再賞雙倍健康

分享：
Hoi A

十字冰室聯乘十字牌 講：我只想身體健康 即送免費乳酪 打卡再賞雙倍健康

adblk4

人氣茶餐廳十字冰室，聯同陪伴大家成長的十字牌鮮奶，特別推出超好玩快閃神秘福利，用實際行動為香港人打氣，助你時刻keep住最佳狀態。由即日起，市民只要親臨十字冰室任何一間分店，無論是坐低慢慢享受港式下午茶，還是買外賣返辦公室拼搏，只要在結賬或點餐時，對店員講出打氣暗號：「我想要身體健康」，店員就會即時為你送上「十字牌」指定口味乳酪一杯。

口感綿密、充滿乳酸菌的乳酪，絕對是忙碌生活中的健康加油站。如果你想為健康再走多一步，福利還能翻倍！現場拿到乳酪後，只要與十字冰室的特色裝潢或位置打卡，並將照片上傳至FacebookInstagram個人動態分享，向店員出示畫面，即可額外獲贈多一杯指定乳酪。一次消費，雙份健康，讓你與身邊的家人朋友，一同分享這份快樂。

adblk5

696923663 1460123219466474 7004615219054415969 n 699215005 1460123199466476 721646541527683257 n

本次「健康禮物」快閃活動，在全線三間分店同步展開。乳酪數量有限，送完即止。今日午餐或下午茶就約同事朋友，一起去十字冰室大聲說出你的健康願望。推廣活動直到產品送完即止，詳情請向店員查詢。

十字冰室分店資訊：

西營盤高街店

地址：西營盤高街 48-78 號恆陞大廈地下12號舖

電話：2887 1315

銅鑼灣禮頓店

地址：銅鑼灣禮頓道 64 號地下

電話：2955 4722

旺角店

地址：旺角亞皆老街 102 The Argyle 地下 G01 號舖

電話：2385 3266

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務