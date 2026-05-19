拔萃男書院機械人隊創歷史 成國際大賽「雙料冠軍」 教基層學生編程推廣平等教育

香港學生揚威海外！拔萃男書院40名學生組成「10131 Royal Turtles」機械人隊，參加被譽為全球青少年機械人競賽最高殿堂「FRC」(FIRST Robotics Competition)，並於土耳其賽區奪得賽事冠軍(Winner - Marmara Regional)及影響力獎(Impact Award)，成為全港首支獲得「雙料冠軍」隊伍。談及未來計劃，隊員目前正與香港城市大學及科學園合作，為基層小學生提供免費編程課程，讓更多人認識及接觸STEAM。

8 周內打造 50 公斤重工業級機械人 FRC比賽要求參賽隊伍於8周內，打造一個重達50公斤的工業級機械人，以完成「搶波」和跨越障礙等任務，對高中生來說，難度相當高。曾厚熙同學分享，他們比賽期間遇過不少困難，「有一次比賽中，專門保護機械人的鐵柱，被其他隊伍的機械人撞凹，我們須在剩下10分鐘比賽時間內更換零件，幸好隊員上下一心，一起努力克服問題。」 遺漏零件 靠網購補鑊 加上隊伍創隊只有2年，經驗遠遜其他擁有30年參賽經驗的隊伍，不時出現「蝦碌」場面。曾同學表示「上海賽時，許多隊員需要應付校內考試測驗，導致人手短缺，出現漏帶零件的問題。慶幸內地網購業發達，我們便亡羊補牢，立即網購所需的零件，解決危機。」李彥諄同學補充，「我們一開始時十分重視爬升任務，但發現其他隊並不理會任務，因此耽誤不少寶貴比賽時間，日後會汲取教訓，決策上會一步到位。」隊伍最終於四月舉辦的美國總決賽內，於24支頂尖隊伍中，榮獲第18名，並於全球1,700支隊伍中排行第九。

順應 STEAM 教育趨勢 2012 年設立計劃 「10131 Royal Turtles」源起於男拔的「DBS Robotics」計劃，透過「創造中學習」的模式，讓學生親身認識和體驗STEAM。隊名「10131 Royal Turtles」擁有多重含義。胡曉楠同學解釋，「10131」雖是大會提供的編號，「131」正好對應學校的門牌號碼；「Royal」代表「Reimagining Opportunities For Youth Advancement And Learning」，寄託團隊對推廣平等STEAM教育的願景；最後「Turtles」則紀念隊伍在學校龜池旁成立的故事。 現時共有200名學生加入計劃，教練以學生對機械人的熱衷程度和軟實力作為挑選隊員的首要條件。

計劃採用薪火相傳的方式，邀請舊生回校擔任教練分享經驗，同時推動學生自主學習的模式。本身是男舊生的隊伍教練馮灝和譚宇傑表示，「創始教練發現當時小學部已經成立機械人隊，但中學部仍未設立，於是聯同中學部老師合作，召集一班熱愛機械人的同學，成立『DBS Robotics』計劃，以配合STEAM教育的趨勢，讓學生有更多機會體驗和接觸STEAM。」

教練減少參與程度 放手學生嘗試 被問及為何願意貢獻個人時間，回母校成為隊伍教練。兩位教練表示他們本身十分熱愛機械人，加上可以將經驗傳授給下一代，見證師弟的進步，覺得很有意義，「我們每件事也是盡量放手，讓他們嘗試。即使是需要找比賽贊助人，都是他們自行完成。假如學生遇到困難，我們只會提供大方向。」 胡曉楠同學表示，「我們主要由舊人帶新人的方式訓練，教練或資歷較深的隊員會傳授畫圖或編程的技巧，他們亦會分享網上資源，讓隊員自學和研究。假如遇上問題，我們會在『Chief Delphi』討論區上發問，來自世界各地的網民分享他們的經驗，解答我們的疑惑。」

享受成功感 盼望做得更好 參與機械人校隊多年，每名隊員對STEAM都有自己的看法。胡同學認為STEAM的樂趣在於成功感，每當解決不同困難時，他會覺得很有成功感和滿足感；霍柏亨同學認為參加FRC比賽讓他大開眼界，「我發現不同隊伍的作品都做得比我們厲害，讓我更有衝勁想做得更好。」 與大學科技園合作 為基層學生提供編程課程 除了參與比賽，為港爭光外，「10131 Royal Turtles」機械人隊更加期望可向社會不同階層學生推廣STEAM教育。翟焯然同學在隊內負責外展(Outreachand Impact)，與不同機構舉辦各種課堂，讓弱勢兒童有更多機會接觸STEAM。他透露，隊伍正在與香港城市大學和科學園合作，為小學生舉辦免費STEAM課堂，幫助他們認識基本Scratch概念。