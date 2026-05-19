網上熱話｜伯伯為賺300元狂搬大型傢俬 港女看不過眼出綿力略幫 網民：「肉隨砧板上」

香港百物騰貴，有時為了生計，的確需要耗費不少精神與體力，當中包括一眾手停口停的體力勞動者。雖然香港設有許多援助和福利制度，但仍有大批長者寧願依靠自己的雙手賺取生活費。早前，一名港女在晚上外出購買飲品時，碰見一位老伯為了賺取三百元搬運費而吃力地獨自搬運大型傢俬，場面令人心酸。

港女買飲品意外撞見心酸一幕

早前，有網友在社交平台發文，表示自己因深夜失眠，於是到附近的商店購買飲品，卻沒料到會碰見一位老伯正在辛勞工作。從她上傳的照片中可見，街邊擺放了許多大型傢俬，包括櫃子、長木板，甚至還有一張大型沙發，然而現場負責搬運的，就只有那一位老伯。

伯伯為賺 300 元狂搬大型傢俬

樓主出於關心詢問老伯「你自己一個人要搬呀？」，伯伯回應道「人哋俾300蚊叫佢搬晒」。樓主聽後不禁感嘆「真心覺得叔叔好犀利」，同時也認為「亦都覺得嗰啲人好孤寒，$300叫人抌晒咁X多嘢」。