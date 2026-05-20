網上熱話｜港漂不解港人為何用匙羹吃飯 小紅書發文「解密」竟與1特質有關

香港向來以美食聞名，不論何種菜系，都能輕易在香港各區品嘗到，而當中最具本土特色絕對非茶餐廳莫屬。不過日常吃飯時，又有沒有留意大家所使用的餐具？日前，一位自稱來港九年的「港漂」表示，自己花費了多年時間才弄清楚為何香港人「吃飯都喜歡用匙羹」，原來這竟然與一個香港人的特質有關！

港漂發現香港人熱愛用匙羹食飯 （圖片來源：BS東視《犒賞飯》劇照）

港漂不解港人為何用匙羹吃飯 早前，一名港漂女子在小紅書以「為甚麼香港人吃飯都喜歡用勺子」為題發文，一開頭便表示自己來港已經九年，但心中一直存有疑問，不解為何香港人總喜歡用匙羹吃飯。她表示：「當時在食堂裏面，看到香港人都是用勺子吃飯，而且給餐具默認是給勺子，但是我就只用筷子。」 特意發文「解密」 疑問一直困擾著發文者，直到前陣子朋友告訴她，香港人之所以喜歡用匙羹吃飯，只因「香港人注重效率，用勺子吃飯比用筷子快很多」。對此，發文者當時還反駁道：「吃那麼快幹甚麼」。

網民留言分享個人看法 樓主本人非常不認同香港人喜歡用匙羹吃飯的習慣，更揚言自己「用筷子比較熟練，而且用筷子散熱比較快」。然而，該帖文吸引不少香港網民留言回應。有人表示「吃碟頭飯用筷子不方便扒飯」；也有人認為「用匙羹食會乾淨好多」。 此外，亦有網民詳細分析指，「可能餐具不同吧，因為內地多數用碗，香港多數用碟 ，我當然不是說盅頭飯那些 ，一些湯湯水水的比較多， 但你去酒樓不是也給你上筷子嗎」。