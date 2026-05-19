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出版：2026-May-19 15:00
更新：2026-May-19 15:00

UNIQLO優惠｜感謝節5.22開鑼 $59入手T恤、AIRism系列單品/童裝低至$49 全新聯乘系列登場

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UNIQLO優惠｜感謝節5.22開鑼 $59入手T恤、AIRism系列單品/童裝低至$49 全新聯乘系列登場

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踏入夏季，是時候換季買新衫！UNIQLO夏日感謝節5月22日正式回歸，今次感謝祭特別精選多款人氣商品以首次限定和感謝價格登場，AIRism系列、麻質系列都有優惠，最平$59入手！同時更帶來全新聯乘系列及限定禮遇，即睇詳情！

精選人氣商品低至$59 童裝$49入手

UNIQLO精選多款大熱明星商品，包括T恤系列、採用百分百天然亞麻的特級麻質單品，到戶外必備的機能系列，統統以超抵價錢登場！即睇優惠折扣：

人氣T恤系列

女裝 短身T恤 男女通用 JWA圓領短袖T恤 男女通用 U AIRism棉質寬鬆圓領T恤 女裝 AIRism棉質T恤

特級麻質單品系列

女裝 麻質混紡輕便短褲 男裝 麻質混紡輕便短褲 女裝 特級麻質恤衫 男裝 特級麻質恤衫 [長袖]

AIRism系列

女裝 AIRism 棉質背心 [附胸墊] 男裝 AIRism 棉質圓領 T 恤 女裝 尼龍寬褲 女裝 AIRism 吊帶背心 [附胸墊] 男女通用 機能短褲 男裝 AIRism 抗異味網紋背心

童裝及嬰幼兒夏裝系列

童裝 AIRism 棉質印花圓領 T 恤 童裝 機能短褲 嬰幼兒 AIRism 7 分緊身褲

全新聯乘系列同步登場

除了有多款優惠商品，感謝祭首日，更將帶來兩個全新聯乘系列，包括UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏設計師聯名系列，首度與丹麥設計師Cecilie Bahnsen合作，Cecilie Bahnsen以細膩的褶皺與優雅廓形閒名，其精緻美學結合UNIQLO日常服飾，推出以「詩意之形」為靈感的全新春夏系列。

另外更有BLUE LOCK UT系列，UNIQLO首度與日本超人氣漫畫《BLUE LOCK》攜手推出聯乘UT系列，重現漫畫中的經典場面。

而5月18日起，更有全新的Monchhichi UT系列，風靡全球的日本毛絨公仔Monchhichi，將首度與UNIQLO推出聯乘UT，UNIQLO更特別推出「7天7種造型」企劃，由Monchhichi親自示範一週UT穿搭！

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UNIQLO CBPJ (3) UNIQLO CBPJ (2) UNIQLO CBPJ (4)

優惠滿額禮

於5月22日至5月28日感謝節期間，購物淨額滿$350，即可以$1換購「UNIQLO兩用托特包」乙個，一共5色，設計簡約，容量大，非常實用！

UNIQLO兩用托特包

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Klook.com

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