UNIQLO優惠｜感謝節5.22開鑼 $59入手T恤、AIRism系列單品/童裝低至$49 全新聯乘系列登場

踏入夏季，是時候換季買新衫！UNIQLO夏日感謝節5月22日正式回歸，今次感謝祭特別精選多款人氣商品以首次限定和感謝價格登場，AIRism系列、麻質系列都有優惠，最平$59入手！同時更帶來全新聯乘系列及限定禮遇，即睇詳情！

UNIQLO精選多款大熱明星商品，包括T恤系列、採用百分百天然亞麻的特級麻質單品，到戶外必備的機能系列，統統以超抵價錢登場！即睇優惠折扣：

特級麻質單品系列

AIRism系列

童裝及嬰幼兒夏裝系列

全新聯乘系列同步登場

除了有多款優惠商品，感謝祭首日，更將帶來兩個全新聯乘系列，包括UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏設計師聯名系列，首度與丹麥設計師Cecilie Bahnsen合作，Cecilie Bahnsen以細膩的褶皺與優雅廓形閒名，其精緻美學結合UNIQLO日常服飾，推出以「詩意之形」為靈感的全新春夏系列。

另外更有BLUE LOCK UT系列，UNIQLO首度與日本超人氣漫畫《BLUE LOCK》攜手推出聯乘UT系列，重現漫畫中的經典場面。

而5月18日起，更有全新的Monchhichi UT系列，風靡全球的日本毛絨公仔Monchhichi，將首度與UNIQLO推出聯乘UT，UNIQLO更特別推出「7天7種造型」企劃，由Monchhichi親自示範一週UT穿搭！