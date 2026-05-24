養貓家居細節不容忽視 5 個居家踩雷位最易被忽略 一文看清檢視重點

不少人以為，只要家居環境整潔、舒適，就等於適合貓咪生活；但從貓咪的角度來看，標準未必一樣。由於牠們對聲音、氣味、空間變化及溫度都相當敏感，若家中環境未能配合主子的習性，有可能令牠們長期處於緊張狀態。如果想知道家中是否真正適合主子安穩生活，不妨先從以下 5 個重點檢視。

養貓居家NG要點1. 家中噪音過多

養貓居家NG要點 1. 家中噪音過多 貓咪天生偏好安靜，對周遭聲音亦特別敏銳。如果家中長時間開着電視、經常有訪客出入，或日常噪音不斷，貓咪便容易持續處於戒備狀態。久而久之，會影響牠們的食慾下降，亦可能因缺乏安全感而經常躲藏，不願與人接觸。

養貓居家NG要點2. 缺乏可躲藏的空間

養貓居家NG要點 2. 缺乏可躲藏的空間 對貓咪來說，能夠躲藏便代表安全感。有些主人偏好家居空間簡潔開揚，但如果家中沒有跳台、紙箱或可供貓咪鑽入的小角落，牠們便可能覺得自己無處可逃。當牠們長期感到「暴露」於環境之中，便需要時刻留意周遭動靜，自然難以真正放鬆休息。

養貓居家NG要點3. 貓砂盆不夠理想

養貓居家NG要點 3. 貓砂盆不夠理想 貓砂盆是否清潔，以及擺放位置是否合適，往往直接影響貓咪的生活質素。如果砂盆太髒，或擺放在人來人往、環境吵雜的地方，貓咪如廁時便會感到不自在。這時牠們可能會憋尿，甚至乾脆在沙發、地毯上亂尿，以表達不滿。

養貓居家NG要點4. 熟悉的地盤經常被打亂

養貓居家NG要點 4. 熟悉的地盤經常被打亂 貓咪十分重視地盤感。如果家中飼養多隻貓，或主人經常搬動家具位置，都會令牠覺得地盤界線變得模糊不清。當原本熟悉的氣味和位置消失，牠們便容易感到不安，甚至開始出現情緒不穩的情況。

養貓居家NG要點5 溫度與濕度不合適

養貓居家NG要點 5. 溫度與濕度不合適 貓咪對溫度和濕度相當敏感。夏天過於悶熱，會令牠們精神欠佳、食慾下降；冬天如果沒有溫暖的位置，牠們便會蜷縮成一團，不願活動。另外亦要留意，冷氣出風口不宜直接吹向貓咪，過於乾燥的空氣同樣會令牠們感到不適。

怎樣打造讓貓咪安心的環境？ 想讓貓咪在家中徹底放鬆，只要把握「安全、安靜、安定」三大原則： • 預留專屬空間：可在家中較安靜的角落擺放貓床，並同時提供高處與隱蔽位置，讓貓咪按當下狀態自由選擇停留地點。

• 妥善安排貓砂盆：貓砂盆宜設於隱密且較少人經過的位置，並應保持清潔，減少貓咪如廁時的不安感。

• 留意環境噪音：毋須完全無聲，但看電視或播放音樂時應稍微留意音量，同時確保貓咪有地方可以躲避這些聲響。

• 保持舒適溫度：一般而言，略為溫暖的環境較適合貓咪，亦可按季節準備合適的床墊或休息位置。

如果發現貓咪近日變得精神欠佳、經常躲藏，或突然出現異常行為，便值得多加留意。與其單純視為脾氣改變，不如嘗試從貓咪角度重新檢視家居環境。很多時候，只要稍為調整空間配置或生活習慣，已足以令主子住得更安心、更自在。